في جلسة مسائية “النواب” يناقشون مسألة عقد جلسات موازية في طرابلس

طبرق-العنوان

بحث مجلس النواب، ليل الاثنين، الجلسات الموازية التي عقدها عدد من النواب في طرابلس، وما تمثله من تهديدات لوحدة الوطن.

وطالب عدد من أعضاء مجلس النواب في جلسة طبرق بضرورة إسقاط العضوية عن النواب الذين عقدوا جلسة طرابلس.

وكان قد استأنف مجلس النواب، اليوم الإثنين، جلسته الرسمية برئاسة رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، بحضور النائب الثاني، الدكتور أحميد حومة وعدد من الأعضاء.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم المجلس، عبدالله بليحق، أن الجلسة افتتحت بمناقشة الاجتماعات التي يعقدها عدد من النواب بمدينة طرابلس وما تمثله من تهديد لوحدة الوطن.

وعقد 35 عضوًا بمجلس النواب، جلسة رابعة، يوم الأحد، بمدينة طرابلس، حيث اتفقوا على إنشاء ديوان لمجلس النواب في طرابلس.

وكان 47 عضوًا، قد صوتوا على اختيار النائب الصادق الكحيلي رئيسًا للمجلس الموازي، والنائب مصعب العابد مقررًا، والنائب حمودة سيالة ناطقًا باسم المجلس لمدة 45 يومًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية