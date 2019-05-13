جنائي بنغازي يضبط رجلين أمن يتاجر بالمخدرات

بنغازي 13 مايو 2019 (وال) – تمكن قسم البحث الجنائي بنغازي من ضبط شخصين يقومان بالإتجار في المواد المخدرة بمنطقة المساكن ببنغازي.

مكتب الإعلام بقسم البحث الجنائي، أوضح اليوم الإثنين، بأنه قد وردت المعلومات من قبل المصادر الخاصة عن وجود شخص في منطقة المساكن يستغل عمله كونه رجل أمن ويقوم بالإتجار في المواد المخدرة، وعقب التحري وجمع المعلومات قام عناصر من وحدة التحري والقبض بضبطه ومعه شخص آخر، وكان بحوزته (مسدس وعدد 9 اطلاقات) كعهدة شخصية من المركز الذي يتبع له، بالإضافة إلى سكين ومركبة نوع (هونداي) وعدد 40 قطعة مخدر مُعِدة للبيع.

أضاف مكتب الإعلام، انه وبعد التحقيق معهما اعترف الأول بتعاطي المخدرات والاتجار فيها منذ فترة طويلة وانه قام بشراء المخدرات من شخص ثالث مقابل مبلغ مالي وقدره (800 دينار)، وأما الشخص الثاني اعترف بأن المواد المخدرة المضبوطة تخص الشخص الأول.

وأشار مكتب الإعلام بقسم البحث الجنائي، ان القضية قد أحيلت إلى النيابة العامة للتصرف والتي بدورها أمرت بإحالتهم إلى قسم مكافحة المخدرات كجهة اختصاص. (وال – بنغازي) ر ع/ ع ع

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