حملة تمشيط واسعة لدوريات البحث الجنائي للمنطقة الممتدة ما بين مدينتي أجدابيا وسرت

أجدابيا 13 مايو 2019 (وال) – باشرت عناصر الإدارة العامة للبحث الجنائي، في ساعات الصباح الأولى من اليوم الإثنين، عمليات تمشيط للمنطقة الممتدة ما بين مدينة اجدابيا ومدينة سرت .

وقال مسؤول مكتب الإعلام الأمني في الإدارة العامة للبحث الجنائي مساعد ضابط وليد العرفي، إن العمليات تمتد حتى عمق الصحراء ضمن المنطقة المشار إليها سابقًا .

وتابع العرفي أن العملية تأتي ضمن الخطة رقم 1 لسنة 2019 بقيادة مدير الإدارة عقيد صلاح هويدي، وجاءت تنفيذا لتعليمات معالي وزير الداخلية إبراهيم بوشناف . (وال – أجدابيا) ف ع / ع ع

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