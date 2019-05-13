مطار بنينا الدولي يشهد انتعاشة على مستوى الشحن

بنغازي 13 مايو 2019 (وال) – يشهد مطار بنينا الدولي هذه الفترة انتعاشة على مستوى الشحن، وصفها مدير الشؤون الإدارية والمالية في إدارة المطار أسامة منصور ب”النوعية” .

منصور قال إنه تم تسجيل ازدياد ملحوظ جدا في البضائع بمختلف أنواعها، مما استدعى إدارة المطار لفتح المستودع رقم ( 2 ) بالإضافة للمستودع رقم ( 1 ) لتغطية تخزين هذه البضائع واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها .

وأكد بأن هذا مؤشر جيد خاصة لمدينة بنغازي وليبيا بشكل عام، مشيرا إلى أنه يفترض أن يقابل هذا الانتعاش متابعة لحركة الأسعار في السوق بعد هذه الطفرة الكبيرة في شحن البضائع و دخولها إلى السوق المحلي .

وجدّد مدير الشؤون الإدارية والمالية في إدارة مطار بنينا الدولي، دعوته إلى دعم المطار وعلى كافة الأصعدة، خاصة وأن المؤشرات للربع الأول من سنة 2019 تشير إلى بلوغ عدد 151504 مسافر استقبلهم المطار خلال تلك الفترة .

وأشار منصور إلى أن الواقع يؤكد عدم وجود أي دعم حقيقي للمطار لمواجهة متطلبات العمل اليومية التي لا تحتمل الانتظار، والتي ربما لا يعيها الكثيرين، حسب قوله .

وأضاف :” علي سبيل المثال، دخلنا تقريبا في النصف الثاني لعام 2019 م ولم يتم تخصيص أي ميزانية أو تفويض مالي للمطار لتوفير احتياجاته وإجراء أعمال الصيانة اللازمة للأجهزة و المعدات وغيرها، وكذا أعمال النظافة وغيرها” .

وتابع منصور :”ونؤكد أن الميزانية أو التفويض المالي ليس غاية في حد ذاته، وإنما هو وسيلة لتوفير احتياجات العمل اليومية والطارئة، ومتى ما توفرت هذه الاحتياجات فإن الميزانية لا حاجة لنا بها أساسا” . (وال – بنغازي) ف ع/ ع ع

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