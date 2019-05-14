اكتشف 10 معلومات عن محمد العماري زايد

محمد العماري زايد ( 45 عاما ) متزوج وله بنتان.

2) حاصل على الثانوية العامة من مدرسة أبي عبيدة بن الجراح سنة 1990.

3) التحق بكلية الهندسة بجامعة بنغازي وتحصل على بكالوريوس الهندسة الكهربائية (تخصص إلكترونات) عام 1994.

4) واصل الدراسة للحصول على درجة الماجستير وأنهى دراسة المواد الدراسية عام 1998.

5) بدأ مبكرا مع العمل السياسي سنة 1991 بانضمامه لحركة التجمع الإسلامي المعارضة للنظام ، وكان من أنصار الأعمال الإرهابية لضرب الدولة من الداخل.

7) غادر البلاد في دورة تدريبية عام 1998 حيث واصل العمل السياسي والإعلامي المعارض لنظام القذافي طوال فترة تواجده بالخارج ، ضمن التيارات الإخوانية وحصل على الدكتوراة عام 2005 في تقنيات الهندسة المتقدمة من جامعة مانشستر البريطانية وبقي في الخارج إلى أن عاد إلى ليبيا بعد الإطاحة بالنظام.

8) انتخب عام 2012 عن مدينة بنغازي لعضوية المجلس التشريعي (المؤتمر الوطني العام السابق) وتم تكليفه برئاسة لجنة المواصلات والاتصالات، ثم رئيسا للجنة السياسية.

9) كان زايد عضوا في لجنة الحوار السياسي في اتفاق الصخيرات، وتم إختياره عضوا في المجلس الرئاسي.

10) عرف عنه إستماتته في الدفاع عن الجماعات الإرهابية وخاصة في بنغازي ودرنة وإشرافه على توجيه المساعدات لها كما يكن عداء للجيش ووصف قواته بأنها “ميليشيات الخارج عن الشرعية خليفة حفتر”، مشيرا إلى أنها تهدف إلى زعزعة أمن البلاد والانقلاب على الشرعية لتحقيق مكاسب شخصية وعسكرة الدولة.