الجيش الوطني يُسقط طائرة تابعة لحكومة الوفاق

أعلنت شُعبة الإعلام الحربي التابعة للقيادة العامة للجيش الوطني، أن الدفاعات الأرضية أسقطت طائرة تابعة لقوات حكومة الوفاق، في محيط منطقة الجفرة.

وأوضحت الشُّعبة أن الطائرة التي أُسقطت، قد انطلقت من الكلية الجوية في مدينة مصراتة.

وكانت شعبة الإعلام قد نشرت مقطع فيديو يكشف عن مواقع ضربها الطيران التابع لحكومة الوفاق، في منطقة قصر بن غشير، ورصدت بعض المشاهد في مقطع الفيديو، كلمات لأهالي المنطقة طالبوا فيها بعدم استهداف منازلهم وأي مواقع أخرى مدنية وليست عسكرية.

وأشارت حسابات على مواقع التواصل، ومُقرّبة من الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق، عن قصف مواقع تابعة للجيش الوطني في منطقة الجفرة.

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