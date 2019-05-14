عمليات الكرامة توضح اخر التطورات.. وتؤكد: عشرات القتلى بـ12 غارة على هذه المناطق في طرابلس

أوضح آمر المركز الاعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابع للجيش الوطني الليبي العميد خالد المحجوب أن قوات الجيش الليبي ستحسم المعركة قريباً، وستقضي على المجموعات المسلحة والجماعات المتطرفة، مشيراً إلى استمرار الجيش في معركته ضد الميليشيات والإرهابيين.

وقال المحجوب في تصريحات اعلامية لـ”جريدة الاتحاد” أن سلاح الجو الليبي تمكن من تدمير معسكر السعداوي لميليشيا الفاروق التي يقودها الإرهابي أبي عبيدة الزاوي.

وبحسب المججوب فقد نفذ سلاح الجو الليبي غارات جوية على تمركزات ميليشيات مسلحة وجماعات متطرفة داعمة لحكومة الوفاق الوطني في محاور طرابلس.

وقال العميد خالد المحجوب في تصريحاته إن الغارات استهدفت تمركزات الميليشيات في محاور عين زارة والكسارة، ما أدى لتكبيد ميليشيات أسامة جويلي التابعة لحكومة الوفاق خسائر كبيرة في العتاد والأرواح، مؤكداً أن عدد الغارات الجوية على الميليشيات بلغ أكثر من 12 غارة.

وأشار المحجوب إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوف الميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس إثر ضربة جوية نفذها سلاح الجو مساء الأحد، لافتاً لاستمرار قوات الجيش الليبي في استنزاف قدرات الميليشيات المسلحة التي بدأت تدفع باحتياطات الأسلحة والذخائر لضواحي طرابلس.

ويشير قصف الجيش الليبي لميليشيا الفاروق الإرهابية في مدينة الزاوية إلى تطوير الجيش الليبي لعملياته العسكرية في المنطقة الغربية، واستنزاف قدرات الميليشيات المسلحة في مدينتي طرابلس والزاوية.

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