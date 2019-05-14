لجنة الأزمة تُنظّم برامج توعوية وترفيهية للنازحين

أعلنت إدارة الدعم والإرشاد النفسي ولجنة الأزمة بوزارة التعليم في حكومة الوفاق، عن برامجها التي تُقدّمها لأطفال الأُسر النازحة من مناطق الاشتباكات في محيط طرابلس.

وأوضحت الإدارة أن فرق الإسعافات النفسية الأولية، باشرت أعمالها بمكاتب الدعم والإرشاد النفسي في تاجوراء وسوق الجمعة وبوسليم وعين زارة وطرابلس المركز وحي الأندلس، داخل مراكز إيواء النازحين من مناطق الإشتباكات، وأشارت أنها قدّمت الدعم والمساندة النفسية بالمُحاضرات التوعوية والتثقيفية للأمهات، في كيفية التعامل مع أطفالهن خلال الأزمة التي يعيشونها. بمشاركة مجلس الطفولة الأعلي.

وأضافت الإدارة، أنها فعّلت جلسات التفريغ النفسي من الضغوط والتوتر للأُسر، بسبب عدم الاستقرار الذي تعيشه، إضافة إلى برامج أخرى للأطفال، تختزل في برامج الدعم النفسي ” الألعاب – السيكودراما – المُسابقات الثقافية والرياضية – الرسم الحر” والعمل على اكتشاف الأطفال الذين لديهم مشاكل واضطرابات نفسية وتقديم الإجراءات اللازمة لهم.

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