وصول إمدادات غذائية لفروع مفوضية الكشافة والمرشدات

ذكرت مفوضية الكشافة والمرشدات أن الإمدادات الغذائية ومساعي الدعم لفروعه في طرابلس، مازالت تتواصل وأن التبرعات تصل تِباعًا، لتوزيعها على المراكز التابعة للمفوضية، والتي تستظيف العائلات النازحة من مناطق الاشتباكات المسلحة.

وأوضحت المفوضية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، أن الغرف الفرعية لفوج الكشاف بمنطقة الشط وحي الأندلس، استقبلت الإمدادات الغذائية، بمساعدة المجلس البلدي حي الأندلس و”مصنع كازا للمياه” و”جمعية عبدالغني للأعمال الخيرية”.

وتعمل مفوضية الكشافة والمرشدات، مند بداية الاشتباكات المسلحة، على مساعدة وإنقاذ الأُسر النازحة من مناطق الاشتباكات، بالتنسيق مع فروعها في العاصمة، التي فتحت أبوابها وقدّمت الدعم اللازم لهم.

وتسعى مفوضية الكشافة والمرشدات، إلى ترسيخ مفهوم العمل التطوعي، وتأثيره الإيجابي في المجتمع، عبر نشطاتها الخيرية والتعليمية والترفيهية، التي تنظمها، ضمن مواسمها السنوية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية