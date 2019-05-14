صور وفيديو | الجيش يحيل طائرة مسيرة في أجواء الجفرة إلى حطام وإصبع الإتهام يتجه نحو أنقرة

ليبيا – تمكّنت وسائط دفاعات القوات المسلحة من إسقاط طائرة مسيرة بدون طيار تعمل لصالح حكومة الوفاق منذ يومين وذلك فور دخولها المجال الجوي لقاعدة الجفرة الجوية بعد منتصف ليل الثلاثاء فيما لازالت المعلومات شحيحة عن ما إذا كانت مزودة بقدرة على القصف أو مجرد إستطلاع وتصوير .

وأكد مصدر رفيع من غرفة عمليات سلاح الجو بقاعدة الجفرة لـ المرصد بأن وسائط الدفاع إنطلقت فور رصد دخول هذه الطائرة إلى المجال الجوي العملياتي للقاعدة حتى أسقطتها وحولتها إلى حطام تناثر شمالاً .

ونفى ذات المصدر صحة ما تداولته صفحات وسائل التواصل الإجتماعي الموالية لمسلحي حكومة الوفاق عن تنفيذ هذه الطائرة لأي غارات داخل قاعدة الجفرة أو في محيطها من خلال ما يسمونه ( الطيران الليلي لقاعدة مصراتة ) مؤكداً بأن رصد هذه الطائرة تم من على بعد كيلومترات عديدة شمال القاعدة وبأن الأمر بإستهدافها صدر من اللواء محمد منفور فور دخولها مدى نيران مجال الدفاعات الجوية .

ولم تتبيّن حتى الآن الوجهة التي أقلعت منها هذه الطائرة أو الدولة التي زوّدت حكومة الوفاق بها ، لكن تقارير متطابقة تشير بأصابع الإتهام إلى تورط نظام رجب طيب أردوغان في الموضوع عقب زيارة قام بها النائب المنقطع فتحي علي باشاغا إلى تركيا الشهر الماضي صرّح بعدها بأن هناك ( الكثير من المفاجآت التي ستقلب موازين القوى ) وهو ما أكده الناطق باسم القوات المسلحة لواء أحمد المسماري قبل يومين عن إنخراط تركيا في هذا الصدد .

المرصد – خاص

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