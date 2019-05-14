المستشار صالح: السراج يعتمد على الجماعات الإرهابية والمرتزقة في فرض سيطرته على البلاد

ليبيا – أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح على أن جمهورية مصر العربية هي الدولة الوحيدة التي قدمت صراحة الدعم للجيش الليبي في محاربة الإرهابيين.

صالح قال في حديث لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن بقية دول الجوار لم تقم بدور واضح بشأن القضاء على الإرهابيين ضماناً لاستقرار ليبيا وحماية للأمن القومي المصري.

ودعا كل الدول التي ترفض الإرهاب وتحاربه الداعمة للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب، لرفع الحظر عن تسليح القوات المسلحة كونها قادرة على دحره والقضاء عليه.

وبشأن موعد انتهاء العمليات العسكرية في طرابلس علق قائلاً :”لا يمكن تحديد موعد الانتهاء من العمليات العسكرية في طرابلس وأن القادة الميدانيين هم من يستطيع ذلك لكن من المتوقع تحرير العاصمة بأسرع وقت وأن ما يؤخر هذا الأمر هو الحفاظ على أرواح وممتلكات المدنيين في المدينة”.

رئيس مجلس النواب لفت إلى انه لا يمكن تحديد موعد انتهاء العمليات العسكرية خاصة بعد تقديم العون للجماعات الإرهابية من بعض الدول بمدها بالسلاح والذخيرة، مشيراً إلى أن العملية لم تتعثر لكن القوات المسلحة حريصة على سلامة المواطنين المدنيين.

وصرح أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يعتمد على الجماعات الإرهابية والمرتزقة في فرض سيطرته على البلاد بدليل عدم تحقيقه شيئاً خلال فترة الثلاث سنوات الماضية.

كما إستطرد حديثه مضيفاً :” السراج سافر للخارج أم لم يسافر فقد حصحص الحق واتضحت الحقيقة التي كانت غائبة عن كثير من الدول من سيطرة الإرهابيين على العاصمة ونهب المال العام وشراء الذمم واستئجار المرتزقة والمجرمين لغرض حكومة يرفضها الشعب الليبي”.