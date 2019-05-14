السراج لـ رئيس المجلس الأوروبي: سنمارس حقنا الشرعي في صد العدوان الغادر حتى يتم دحره

ليبيا – التقى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج أمس الاثنين في العاصمة البلجيكية بروكسل دونالد تاسك رئيس المجلس الأوروبي لمناقشة تطورات الاحداث في ليبيا.

تاسك رحب وفقاً لمكتب السراج الإعلامي بزيارة وفد الرئاسي لبروكسل مقر الاتحاد الأوربي، مؤكداً أن ليبيا هي شريك استراتيجي للاتحاد ويمثل استقرارها أمراً حاسماً لأمن المنطقة في جنوب البحر الأبيض المتوسط ومنطقة الساحل.

وقال بحسب مكتب السراج أن ماوصفه بـ”الهجوم على طرابلس” (تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة) يهدد العملية السلمية التي قطعت شوطاً طويلاً للوصول إلى تسوية، مشدداً على أن الاتحاد الأوروبي سيعمل على إيجاد صيغة لوقف اطلاق النار والمساهمة في حل سلمي وديمقراطي في إطار الأمم المتحدة.



من جانبه قدم السراج تلخيصاً لموقف حكومته، معتبراً أن قوات الوفاق تمارس حقها الشرعي في صد ما وصفه بـ “العدوان الغادر” إلى أن يتم دحره ، مطالباً بموقف أوروبي موحد وعادل لا يساوي بين المعتدي والمعتدى عليه حسب تعبيره.



وإدعى السراج أن هدف ما وصفه بـ “الاعتداء” بات واضحاً للجميع وهو محاولة لإجهاض العملية السياسية وإعادة الحكم الشمولي من جديد إلى ليبيا وهو ما لن يحدث وفقاً لتعبيره، مضيفاً أن إرادة الشعب ستنتصر ليبني دولته المدنية المنشودة دولة القانون والمؤسسات.

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