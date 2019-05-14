عقيلة صالح: السراج يعتمد على الإرهابيين والمرتزقة للسيطرة على البلاد

قال رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يعتمد على الجماعات الإرهابية والمرتزقة في فرض سيطرته على البلاد.

المستشار صالح وفي تصريح لوكالة سبوتنك بين أنه لا يمكن تحديد موعد لانتهاء العمليات العسكرية، خاصة بعد تقديم الدعم للجماعات الإرهابية من بعض الدول، مشيرا إلى أن العملية لم تتعثر لكن القوات المسلحة حريصة على سلامة المواطنين المدنيين.

وأضاف رئيس مجلس النواب أن الحقيقة التي كانت غائبة عن كثير من الدول من سيطرة الإرهابيين على العاصمة ونهب المال العام واستئجار المرتزقة لصالح حكومة يرفضها الشعب الليبي قد اتضحت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا