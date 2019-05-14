السبسي: تونس تقف على نفس المسافة من الجميع وليس لديها أية أجندة في ليبيا

ليبيا – استقبل الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي أمس الاثنين خميس الجهيناوي وزير الشؤون الخارجية التونسي.

اللقاء إستعرض وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للرئاسة التونسية مستجدات الأوضاع على الساحة الليبية حيث أكد السبسي انشغال تونس العميق بما يجري في ليبيا، مجدداً دعوته كافة الليبيين إلى وقف الاقتتال والعودة إلى طاولة الحوار والتفاوض ووضع مصلحة بلادهم العليا فوق كل اعتبار.

وشدد على أن تونس تقف على نفس المسافة من الجميع وليس لديها أية أجندة في ليبيا سوى عودة الوئام والأمن والاستقرار فلا مصلحة لتونس إلا في أن تسترجع ليبيا عافيتها وتستعيد مكانتها الطبيعية وتحافظ على وحدتها.

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