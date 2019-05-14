المسماري: أسلحة إيرانية وطائرات تركية مسيرة وصلت إلى أيدي المليشيات في طرابلس

ليبيا – قال المتحدث باسم الجيش الوطني اللواء أحمد المسماري إن أسلحة إيرانية وطائرات تركية مسيرة درونز وصلت إلى أيدي المليشيات في طرابلس.

المسماري أوضح في تصريحات خاصة لقناة “سكاي نيوز عربية ” أمس الاثنين أن هناك دعما تركيّا للميليشيات وقد استخدمت طائرات بدون طيار تركية.

وأضاف :” أن استخدام التقنيات يحتاج إلى وقت كبير من الإعداد والتدريب والتجهيز لكن دخول الطائرات المسيرة في غضون 48 ساعة يدل على أن هناك أجانب يشرفون على تسيير هذه الطائرات”،مشيراً إلى أن تركيا تدخل في المعركة بشكل كبير جدا.

المتحدث باسم الجيش نوّه إلى وصول أسلحة إيرانية إلى ميليشيات طرابلس،قائلا:” إن ظهور صواريخ 302 الإيرانية في المعارك يدل على وجود دعم إيراني”.

المسماري ختم حديثه بالقول:” هناك أسلحة إيرانية وصلت وهناك باخرة إيرانية وصلت”.

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