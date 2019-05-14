خارجية المؤقتة تدعو إلى إيقاف الدعم القطري والتركي للميليشات

دعا وزير الخارجية بالحكومة المؤقتة عبدالهادي الحويج إلى ضرورة تحرك المجتمع الدولي لوقف دعم تركيا وقطر للميليشيات المسلحة وتنظيمات الإسلام السياسي في العاصمة طرابلس ومصراتة وبقية المدن الليبية.

الحويج طالب في تصريح للعرب اللندنية مجلس الأمن بالتحرك لوقف الدعم العسكري والمالي الذي تقدمه قطر وتركيا للمتشددين الذين يسيطرون على طرابلس، مؤكدا أن تركيا تسير رحلات جوية مباشرة إلى مدينة مصراتة لنقل مقاتلين من جبهة النصرة في سوريا.

ودعا وزير الخارجية إلى رفع حظر السلاح المفروض على الجيش الليبي الذي يحارب الإرهاب نيابة عن العالم؛ مؤكدا أن وزارة الخارجية لديها وثائق تثبت إنفاق السراج لمئات الآلاف من الدولارات لطيارين وفنيين أجانب.

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