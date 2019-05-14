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عسكري جزائري سابق: لدينا قوات خاصة تستطيع جلب حفتر إلينا لكننا نحترم جيراننا

14 مايو، 2019
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مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية
جريدة الايام الليبية
مصدر الخبر / جريدة الايام الليبية

 

قال العقيد الجزائري المتقاعد، رمضان حملات، إنه يتعين على بلاده الدفع بقوات خاصة من أجل جلب الدبلوماسية الجزائرية من ليبيا.

وأكد حملات، في حوار متلفز لبرنامج قضية ونقاش المذاع على فضائية “النهار TV”، أمس الإثنين، أن الجزائر لديها قوات خاصة تستطيع الذهاب لمسافات بعيدة وبكل دقة وتأتي “بحفتر”، إلا أن عقيدة الدفاع الوطني الجزائري منذ الاستقلال، بنيت على أساس احترام الجيران، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة.

وشدد حملات، عل أن بلاده ليس لها مطامع توسعية في ليبيا، ولديها من الخيرات مالم يستغل حتى الآن.

ووصف حفتر بـ”المعتوه”، مشيرا إلى تصريحات سابقة له في عام 2014م، اتهم فيها الجزائر وبعض الدول العريية بأنهم أعداء ليبيا، وأنهم يطمعون في خيرات وثروات البلاد.

وأشار إلى أن الجزائر لا تريد سوى استقرار ليبيا، وإعادة بناؤها من جديد، مؤكدا على أن بلاده تسعى منذ بداية الأزمة الليبية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، للوصول لحل سلمي.

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جريدة الايام الليبية

جريدة الايام الليبية

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تعليقات

  • اولا عليك أن تحترم الشعب الذي دعم بلادك ضد الاستعمار الفرنسي مع انه كان من الممكن أن يخسرو استقلالهم في تلك الفتره
    ثانيا لا تستهزيئ برجل لديه نجمه عبور يعني انه حارب ضد الصهاينه
    ورجل يعترف اعداءه قبل أصدقائه بحنكته

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    • قوات الخاصه سوف تموت عطاشا فى الصحراء وليس بمواجهة عسركريه لى نترك الامر للطبيعة تقضي عليهم لتوفير الرصاص

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  • السلام عليكم
    اولا اذا الجزائر عندكم قوة لماذا ما تساعدوا الجيش الليبي في القضاء على العصابات تلمسلحة التي عذبت وقتلت افارقة في طرابلس بدون وجة حق وأكثروا في الارض فسادا ، السراج ماعنده سيطرة على المجريمين ، على دول الجوار ان يفهموا معاناة الشعب الليبي من الاغتيالات والخطف وكل ماتنكر الشريعة الاسلامية في طرابلس ..

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