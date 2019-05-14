عسكري جزائري سابق: لدينا قوات خاصة تستطيع جلب حفتر إلينا لكننا نحترم جيراننا

قال العقيد الجزائري المتقاعد، رمضان حملات، إنه يتعين على بلاده الدفع بقوات خاصة من أجل جلب الدبلوماسية الجزائرية من ليبيا.

وأكد حملات، في حوار متلفز لبرنامج قضية ونقاش المذاع على فضائية “النهار TV”، أمس الإثنين، أن الجزائر لديها قوات خاصة تستطيع الذهاب لمسافات بعيدة وبكل دقة وتأتي “بحفتر”، إلا أن عقيدة الدفاع الوطني الجزائري منذ الاستقلال، بنيت على أساس احترام الجيران، وعدم التدخل في الشأن الداخلي لأي دولة.

وشدد حملات، عل أن بلاده ليس لها مطامع توسعية في ليبيا، ولديها من الخيرات مالم يستغل حتى الآن.

ووصف حفتر بـ”المعتوه”، مشيرا إلى تصريحات سابقة له في عام 2014م، اتهم فيها الجزائر وبعض الدول العريية بأنهم أعداء ليبيا، وأنهم يطمعون في خيرات وثروات البلاد.

وأشار إلى أن الجزائر لا تريد سوى استقرار ليبيا، وإعادة بناؤها من جديد، مؤكدا على أن بلاده تسعى منذ بداية الأزمة الليبية لتقريب وجهات النظر بين جميع الأطراف، للوصول لحل سلمي.

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