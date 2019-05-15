عماري زايد: على من يريد العودة إلى دكتاتورية ماقبل ثورة فبراير التوبة والإعتذار لليبيين

ليبيا – قال عضو المجلس الرئاسي محمد عماري زايد إنه لا يريد الحديث عن المنطقة الشرقية والغربية، لافتاً إلى أن المعركة في ليبيا بين معسكرين، الأول معسكر يؤمن بمدنية الدولة والتداول السلمي على السلطة وإقامة دولة مؤسسات وكل ما وصفها بـ”المكتسبات التي حققها الليبيون بعد ثورة فبراير” وبين معسكر ثاني يريد العودة إلى ما وصفه بـ” حكم العسكر والديكتاتورية ونظام ما قبل فبراير عام 2011″.

عماري زايد وجه في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما” المقربة من حزب العدلة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين المصنفة جماعة إرهابية من مجلس النواب أمس الثلاثاء وأطلعت عليه صحيفة المرصد رسالة إلى ما وصفه بـ”المعسكر الثاني”، قائلاً:”عليهم أن يعودوا إلى رشدهم وكل من هو متورط في هذا العمل الآن أمامه فرصة للإنسحاب منه وإعلان توبته والاعتذار لليبيين عن ذلك”.

كما طالب عماري مؤيدي القوات المسلحو وجنودها بالانضمام إليهم والإلتحاق بما وصفه بـ”الفريق الآخر الفريق الوطني الحقيقي” الذي يؤمن بحل الإشكال في ليبيا حل سياسيًا والعودة إلى المسار السياسي” حسب تعبيره.

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