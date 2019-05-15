تعرف على أبرز قتلي قيادات قوات الوفاق في معارك محور المطار في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت قوات الجيش الليبي الوطني من صد هجمات لقوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا على تمركزات الجيش في محور مطار طرابلس الدولي .

وأعلنت مصادر عسكرية بالجيش الوطني أن عدد من قوات الوفاق لقت مصرعهم في الهجوم بينهم قادة ميدانيين .

المصادر قالت إن أكثر من 15 عنصرا تابعا لقوات الوفاق قُتلوا خلال الهجوم في محور المطار، والذي وصفته بأعنف المحاور في تخوم طرابلس.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن أبرز أسماء القتلى في صفوف الوفاق هم كل من القائد الميداني في لواء الصمود “علي الحشايشي” و”عصام الشحومي”، و”عادل المصراتي” القيادي في كتيبة الحلبوص، ومحمد ابوشيبة، ومصطفي امرح، ومحمد ابوشعالة الفيتوري، ومحمد الفيتوري، ورمضان عبدالكريم ابوشيبة، والجميع من مدينة مصراتة .

يشار إلى أن أهالي وثوار وقيادات مدينة مصراتة أعلوا استعدادهم الفوري لوقف ما وصفوه بـ”الزحف المشؤوم” لقوات الكرامة في المنطقة الغربية.

وأعلن قادة الثوار في بيان لهم عن استعدادهم لقائد قوات الكرامة خليفة حفتر الذي وصفه البيان بـ”المستبد” بكل ما أوتوا من قوة وأن ذلك سيكون عاجلاً غير أجلاً.

وطالب البيان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإعطاء أوامره لكافة أمراء المناطق في المنطقة الغربية دون تأخير لمواجهة ما وصفه البيان بـ”المتمرد”، مشيرًا إلى أنه في حالة لم يفعل ذلك سيكون محل شك وربما تواطئ مع قوات الكرامة، بحسب البيان.

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