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تعرف على أبرز قتلي قيادات قوات الوفاق في معارك محور المطار في طرابلس

16 مايو، 2019
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكنت قوات الجيش الليبي الوطني من صد هجمات لقوات تابعة لحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا على تمركزات الجيش في محور مطار طرابلس الدولي .

وأعلنت مصادر عسكرية بالجيش الوطني أن عدد من قوات الوفاق لقت مصرعهم في الهجوم بينهم قادة ميدانيين .

المصادر قالت إن أكثر من 15 عنصرا تابعا لقوات الوفاق قُتلوا خلال الهجوم في محور المطار، والذي وصفته بأعنف المحاور في تخوم طرابلس.

وأشارت المصادر نفسها إلى أن أبرز أسماء القتلى في صفوف الوفاق هم كل من القائد الميداني في لواء الصمود “علي الحشايشي” و”عصام الشحومي”، و”عادل المصراتي” القيادي في كتيبة الحلبوص، ومحمد ابوشيبة، ومصطفي امرح، ومحمد ابوشعالة الفيتوري، ومحمد الفيتوري، ورمضان عبدالكريم ابوشيبة، والجميع من مدينة مصراتة .

يشار إلى أن أهالي وثوار وقيادات مدينة مصراتة أعلوا استعدادهم الفوري لوقف ما وصفوه بـ”الزحف المشؤوم” لقوات الكرامة في المنطقة الغربية.

وأعلن قادة الثوار في بيان لهم عن استعدادهم لقائد قوات الكرامة خليفة حفتر الذي وصفه البيان بـ”المستبد” بكل ما أوتوا من قوة وأن ذلك سيكون عاجلاً غير أجلاً.

وطالب البيان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج بإعطاء أوامره لكافة أمراء المناطق في المنطقة الغربية دون تأخير لمواجهة ما وصفه البيان بـ”المتمرد”، مشيرًا إلى أنه في حالة لم يفعل ذلك سيكون محل شك وربما تواطئ مع قوات الكرامة، بحسب البيان.

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تعليقات

  • rtyu
    زيدهم يامشير دمرهم اهلكم ماتخلي منهم احد فان رجالك وجنودك في السلفية ينتظروا منك الكثير
    المشير المشير ياخنازير فجميعا كلكم جنود عند سواء بوخمادة ولا الناضوري ولا الشيخي ولا الورفلي ولا السراج ولا باشاغا ولاي اي حد الجميع في ليبيا جنود عنده
    بالرغم من كثرة النصائح من علماء السلفية منهم العلامة رسلان والفوزان والمدخلي وغيرهم ولكن بدون جدوى فالي الكل الي الجميع من خرجوا على ولي امرنا الشرعي الصائم الشهيد معمر العقيد الي من يسموا انفسهم بالثوار وكل التشكيلات المسلحة سواء كانوا صغار كباء نساء رجال اطباء مهندسون محامون رجال اعمال فنيون طلبة غيرهم فكلهم يعتبروا من الخوارج لانهم خرجوا على ولي امرنا الشرعي فاقول لكم مازال ماشفتوا شي ايها الاوغاد مازال ماشفتوا شي يامن تدعون انفسكم بالثوار او السلفية او ا مكافحة الجريمة و يا ردع الخونة فان الشباب السلفية الحقيقيين في بنغازي الكرامة لن يبقوا مكتوفي الايدي حتى ندمر كل من خرج علي ولي امرنا الشهيد الصائم معمر القذافي و هلاك كل من خان سنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وخان اخواننا في التيار السلفي في ليبيا نحن عندنا في التيار السلفي بليبيا كل من خرج عن ولي امرنا الشهيد معمر القذافي ايا كان سواء عسكرييون او مدنييون اطباء او مهندسون او غيرهم او منضمون للسلفية نرو فيه من الخوارج لانه خرج على ولي امرنا الشرعي يا مبتدعة يا مجرمين . وهذه احدى وصايا الشيخ العلامة رسلان والفوزان ومحمد و ربيع المدخلي يا ردع الخونة فالسلفية منكم براء اخوكم حسين الدرسي الليثي بنغازي ـ احد جنود المشير خليفة حفتر و القادة محمود الورفلي واشرف الميار وعبدالفتاح بن غلبون فهؤلاء قادتي وأمرائي الشيخ رسلان والفوزان محمد و ربيع المدخلي يا فسقة يا خائني السلفية في كل ليبيا يا مبتدعة يا مجرمين .

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  • مشوا فطيس. رافعين السلاح في وجه الجيش العربي الليبي في طرابلس ؟؟ هم المصاريت فية اليهود اللي خرقوا المطار. توا جايين من مصراته شنو يبوا في المطار. اللي لاتردهم و العقبه للخنزير الكبير بادي كلاب و جافت

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