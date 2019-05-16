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“المسماري”: القوات المسلحة بالمنطقة الغربية تخوض معركة طاحنة ضد الميليشيات

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أفادت صفحة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء، أحمد المسماري، بأن رجال القوات المسلحة بالمنطقة العسكرية الغربية بقيادة اللواء إدريس مادي من الزنتان يخوضون معركة طاحنة ضد الارهابيين ومليشيات الإجرام.

وأشارت صفحة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إلى أن رجال القوات المسلحة يقدمون تضحيات كبيرة ويضربون مثالا عاليا في الفداء والتضحية من أجل كرامة الوطن واستقلاله ووحدة أراضيه.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • نحن نتنفس الاكسجين وهذا المخلوق يتنفس الكذب والتضليل ٠٠٠ سبحان الله له في خلقه شؤؤن٠٠٠٠

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