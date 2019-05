المتوسط:

أفادت صفحة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية اللواء، أحمد المسماري، بأن رجال القوات المسلحة بالمنطقة العسكرية الغربية بقيادة اللواء إدريس مادي من الزنتان يخوضون معركة طاحنة ضد الارهابيين ومليشيات الإجرام.

وأشارت صفحة الناطق الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، إلى أن رجال القوات المسلحة يقدمون تضحيات كبيرة ويضربون مثالا عاليا في الفداء والتضحية من أجل كرامة الوطن واستقلاله ووحدة أراضيه.

The post “المسماري”: القوات المسلحة بالمنطقة الغربية تخوض معركة طاحنة ضد الميليشيات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية