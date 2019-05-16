الخارجية الفرنسية: يجب أن تقوم العملية السياسية على اتفاقات باريس وباليرمو وأبو ظبي

قالت الخارجية الفرنسية، إنه لا سبيل لإنهاء ما وصفته بالنزاع في ليبيا، إلا عبر الحل السياسي، برعاية الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن مسار فرنسا معروف وواضح.

جاء ذلك في توضيح قدمته الخارجية الفرنسية، حول انتقاد وزير الخارجية الفرنسي، جان ايف لودريان، لغياب المبادرة لدى رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج.

وأشارت الدبلوماسية الفرنسية، إلى أنه يجب أن تقوم العملية السياسية التي تعمل عليها فرنسا مع شركائها، ولا سيما الأوروبيين منهم، على المبادئ المتفق عليها في مؤتمرات باريس وباليرمو وأبو ظبي، مطالبة الأطراف الليبية بتحمل مسؤولياتها، وتنفيذ الالتزامات التي قطعتها.

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