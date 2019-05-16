الزجاج الأصفر الغريب في الصحراء الليبية والمصرية يكشف عن أصوله الغامضة

عثر العلماء منذ زمن على نوع غريب من الزجاج الأصفر في بعض المناطق الصحراوية في العالم، وتمكنوا أخيرا من تحديد أصله الغامض بعد حوالي 30 مليون عام من تكوينه على الأرض.

ويعد زجاج الصحراء الليبي نوعا من أنواع الزجاج الطبيعي الموجود في المناطق الشرقية من الصحراء الكبرى، وفي شرق ليبيا وغرب مصر.

ويعود تاريخ تشكيل زجاج الصحراء الغريب المتميز بلونه الأصفر النادر، إلى حوالي 29 مليون عام، إلا أنه لم يكن واضحا تماما ما هي القوى التي جلبت هذه المادة لتتواجد على الأرض، على الرغم من وجود فرضيتين أساسيتين هيمنتا على أبحاث العلماء.

ويقول عالم الجيولوجيا والكواكب، آرون كافوزي، من جامعة كورتين في أستراليا: “كان أصل هذا الزجاج موضوع نقاش مستمر حول ما إذا تشكل بفضل تأثير نيزك، أو أثناء انفجار جوي (عندما تنفجر الأجسام القريبة من الأرض)، وتسرب الطاقة في الغلاف الجوي للأرض”.

وبحسب كافوزي، بينت النماذج السابقة أن زجاج الصحراء الليبي كان من الممكن أن يتشكل في أحداث الانفجار الجوي، تماما مثل انفجار تشيليابينسك الدرامي الذي حدث في روسيا عام 2013.

لكن الأبحاث الجديدة تعطينا أول “إثبات لا لبس فيه” أن هذه الفرضية ليست صحيحة، حيث فحص كافوزي الحبوب الصغيرة من معدن الزركون الموجود في عينات زجاج الصحراء الليبي، وأظهر الاختبار أدلة على وجود معدن آخر يسمى “reidite” والذي يتشكل أثناء ضغط وحرارة مرتفعة، ويرتبط عادة مع تأثيرات النيازك، وليس مع الانفجارات الجوية.

ويقول كافوزي: “كل من آثار النيازك والهجمات الجوية يمكن أن تسبب انصهار المعادن، ومع ذلك، فإن تأثيرات النيزك فقط هي التي تنشئ موجات صدمية تشكل معادن عالية الضغط”.

وأضاف: “لذا فإن العثور على أدلة على وجود معدن reidite يؤكد أنه نشأ نتيجة لتأثير نيزك”.

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