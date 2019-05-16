اللواء مادي: الدعم التركي للمسلحين والإرهابيين في طرابلس لن يؤثر على المشهد العسكري

ليبيا – قال آمر المنطقة العسكرية الغربية بالقيادة العامة اللواء إدريس مادي إن معركة تحرير طرابلس ليست للتمسك بالأرض أو المواقع ولكنها تهدف للتخلص من العصابات والمليشيات المسلحة والجماعات التكفيرية في العاصمة.

اللواء مادي أكد في تصريح خاص لصحيفة “الإتحاد” اليوم الخميس أنه حال القضاء على الميليشيات المسلحة والجماعات التكفيرية أوإستسلامها ستعود الأمور إلى طبيعتها وتتولى الأجهزة الأمنية تأمين طرابلس كما هو معلوم.

وقلل قائد المنطقة الغربية من إمكانية تأثير الدعم التركي للمسلحين والإرهابيين على المشهد العسكري على الأرض وذلك لعدم وجود حاضنة شعبية للمليشيات المسلحة أو الجماعات الإرهابية في المنطقة الغربية.

وختم اللواء مادي حديثه بالقول:”نحتاج فقط لصبر شعبنا وتحملهم لمشقة الأمر عليهم للتقليل من الخسائر وتقطيع جسد الأفعى للوصول إلى رأسها وإنهاء هذه المهزلة”.

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