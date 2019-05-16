الثني يكلف مجلسا تسييريا لبلدية بني وليد

اصدر رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبدالله الثني قراراً يقضي بتسمية رئيس واعضاء المجلس التسييري لبلدية بني وليد. وفقا للقرار يترأس المجلس التسييري المهندس بشير عجاج عمر زيدان، ويضم في عضويته كل من ابوبكر حامد علي محمد انوير، و عمر سليم رمضان الدعيكي، ومسعود فرج غيت ابراهيم، وخيري سالم المهدي اعمارة، وعبدالمنعم ابراهيم محمد إقريميدة وسعاد محمد عبدالقادر الفاسي ونص القرار على أن أعضاء المجلس التسييري سيمارسون اختصاصاتهم وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

