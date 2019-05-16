أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الخميس‎

فيما يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الخميس 16 – 5 – 2019. مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة:
1 دولار = 4.420 دينار ليبي
1 يورو = 4.900 دينار ليبي
1 جنيه استرليني 5.630 دينار ليبي
1 دينار ليبي = 0.700 دينار تونسي ( في بن قردان وذهيبة )
أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس فتعتبر مستقرة مع إنخفاض أو إرتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي :
الدولار الامريكي = 1.3974 دينار ليبي
اليورو : 1.5659 دينار ليبي
الجنيه الاسترليني 1.7942 دينار ليبي
الفرنك السويسري = 1.3862 دينار ليبي
100 ين ياباني = 1.28 دينار ليبي
الريال السعودي = 0.3726 دينار ليبي
الدرهم الاماراتي = 0.3804 دينار ليبي
الدينار التونسي = 0.4688 دينار ليبي
الدرهم المغربي = 0.1448 دينار ليبي
الليرة التركي = 0.2317 دينار ليبي
الايوان الصيني = 0.2032 دينار ليبي
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