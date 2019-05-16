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أسعار العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي اليوم الخميس‎

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

فيما  يلي أسعار بيع العملات الاجنبية أمام الدينار الليبي في السوق الموازية ومن داخل سوق المشير بالعاصمة طرابلس لهذا اليوم الخميس 16 – 5 – 2019. مع ملاحظة أن هذه الاسعار غير تابثة ويمكن ان تتغير في اي لحظة:

  1 دولار =  4.420 دينار ليبي

 1 يورو = 4.900 دينار ليبي

جنيه استرليني 5.630 دينار ليبي

1 دينار ليبي = 0.700 دينار تونسي ( في بن قردان  وذهيبة )

أما أسعار بيع العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي وفق نشرة مصرف ليبيا المركزي اليوم الخميس فتعتبر  مستقرة مع إنخفاض أو إرتفاع طفيف جدا وكانت كما يلي : 

 الدولار الامريكي = 1.3974 دينار ليبي

 اليورو :  1.5659 دينار ليبي

الجنيه الاسترليني 1.7942 دينار ليبي

الفرنك السويسري = 1.3862 دينار ليبي    

100 ين ياباني = 1.28 دينار ليبي

 الريال السعودي =  0.3726 دينار ليبي

الدرهم الاماراتي = 0.3804 دينار ليبي

الدينار التونسي = 0.4688 دينار ليبي

 الدرهم المغربي = 0.1448 دينار ليبي

 الليرة التركي = 0.2317 دينار ليبي

 الايوان الصيني = 0.2032 دينار ليبي

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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