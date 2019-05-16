تفكيك قذائف صاروخية من قبل مؤسسة لا للألغام في بنغازي

أخبار ليبيا 24 – خاص

مازالت مخلفات الإرهاب تشكل خطر على حياة المواطنين ولا يخلو يومًا في المدن التي خاضت فيها القوات المسلحة حربًا على الإرهاب إلا ويبلغ مواطن عن وجود أجسام مشبوها أو يحدث انفجار يزهق الأرواح أو يبتر الأطراف .

وتمكن أعضاء مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب أمس الأربعاء، من تفكيك ملغمة تتكون من “مسطرة ودقمة” تزن قرابة 10 kg.

وقال عضو مؤسسة لا للألغام خليفة العبيدي إنه تم العثور على “ملغمة”، داخل إحدى المحلات المقابلة لنادي التحدي في منطقة الصابري”.

العبيدي أضاف أنه “تم نقل الملغمة إلى المكان المخصص لتجميع مخلفات الحرب، وذلك بعد أن تم تأمينها”.

وأشار العبيدي إلى أن فريق مؤسسة لا للألغام ومخلفات الحرب، تمكن يوم الثلاثاء الماضي، من تفكيك قذيفة صاروخية في مزرعة بالقرب من مصنع الأعلاف في منطقة القوارشة بناء على بلاغ من المواطن أحمد العلاقى .

وانتقل فريق نزع الألغام بالمؤسسة للمكان وأتضح أن الجسم عبارة عن قذيفة صاروخية تم التعامل معها بتفكيكها بعد تأمينها ونقلها إلى مكان التخزين للتخلص منه لاحقا.

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