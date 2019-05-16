اخبار ليبيا الان

الإرهابي الضراط: الدفاع عن الدولة الليبية لن يتوقف حتى القضاء على حفتر

تم النشر منذُ ساعتين
تعليقات
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – خاص

أكد العضو المقاطع لجلسات مجلس النواب المنعقد في طبرق محمد إبراهيم الضراط أن الدفاع عن الدولة الليبية لن يتوقف عند طرابلس.

الضراط الذي كلفه المجلس الرئاسي المنصب من المجتمع الدولي مؤخراً بمهام مدير مكتب دعم السياسات العامة لرئيس المجلس، أوضح في تدوينة له على فيسبوك، الأربعاء، أن الدفاع سيستمر حتى يتم القضاء على خطر الانقلابي “خليفة حفتر” في كل أرجاء البلاد حتى يتصافح الليبيون من جديد لإرجاع الوطن الذي أوشك أن يضيع.

وشغل الضراط رئيس اللجنة الإعلامية إبان أحداث 2011م بمدينة مصراتة وتولى رئيس مكتب حزب الوطن في مصراته (حزب عبد الحكيم بالحاج) الذي يمثل الجماعة الليبية المقاتلة .

ويرتبط الضراط بمصاهرة مع “أبو الليث الليبي” المقتول بغارة أمريكية في وزير ستان، ويُعرف “الضراط” بتشدده وعلاقاته المتينة بمجلس شورى بنغازي وشورى درنة.

عمليا الضراط يعتبر من يقود مجلس أعيان مصراتة وليس إبراهيم بن غشير إلا وجهه وبيدق ، وكلف مؤخرا بنائب لبن غشير، أما علاقته بفتحي “باشاغا” وزير الداخلية المعترف بها دوليًا فقد شهدت فتور بعد انخراط “باشاغا” بالحوار بعد قسورة وأثناء فجر ليبيا عرف محمد الضراط بمعارضته الشديدة للحوار .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24

عن مصدر الخبر

اخبار ليبيا 24

اخبار ليبيا 24

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليقات

  • الإرهابي الضراط: الدفاع عن الدولة الليبية لن يتوقف حتى القضاء على حفتر ؟
    =: هذا واحد ضراط (( زياط )) يقول ما لا يفعل ؟

    رد

  • هل هذا رجل سياسة ؟ افرض ان حفتر لم يتحرك اصلا . بل الذي قاد عملية الكرامة من الاول المسماري او الناظوري او حجازي او غيرهم . هل سترفضون تحركهم ؟ اذن انتم ترفضون اي عمل يحقق امن البلاد والعباد . تعرفون ان الفساد منتشر . بشهادة البعثة الاممية وديوان المحاسبة وغسان سلامة الذي ذكر انه يولد كل يوم مليونير جديد في ليبيا .

    رد

  • الضراط ذو الرائحة الكريهة يقول يتصافح الليبيون جميعا لإرجاع الوطن ها هو يعترف بأن الوطن مفقود ثم يتدارك ويحاول تخفيف الحقيقة بقولة ( الذي أوشك أن يضيع)
    كلهم لا يريد أن يقول الحقيقة ، كلهم حاول حجب الحقيقة ، البلاد ضاعت الدولة غير موجودة ، أين هي ليبيا ياضراط يا معقن ، ليبيا عبارة عن تشاركية بين الميليشيات وعدد كبير من القادة وصراع الحكومات يا أفاك

    رد