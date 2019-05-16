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تشكيل لجنة مشتركة للإفراج عن المرتبات بطرابلس

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

 أفادت  وزارة العمل والتأهيل التابعة لحكومة الوفاق، بتشكيل لجنة مشتركة لوضع آليات الإفراج عن المرتبات بالعاصمة طرابلس.

وأشارت الوزارة، إلى أن الخطوة تأتي في إطار تنظيم الملاكات الوظيفية للقطاع العام، إذ تستمر إدارة التنظيم الإداري بوزارة العمل والتأهيل في اعتماد ملاكات القطاعات المستوفية للشروط القانونية حيث تجاوز عدد الملاكات التي تم اعتمادها نحو (30) ملاك وظيفي لجهات مختلفة، أما بالنسبة للملاكات المتعثرة غير المستوفية الشروط من قبل بعض الجهات فقد تم إحالتها لذات الجهات لإجراء التعديلات بما يتماشى مع القانون

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عن مصدر الخبر

صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • بسم الله الرحمن الرحيم

    { أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ بَدَّلُوا نِعْمَتَ اللَّهِ كُفْرًا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ (28) جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا ۖ وَبِئْسَ الْقَرَارُ (29) وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِّيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ ۗ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ }

    صدق الله العظيم

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