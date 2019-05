” التجمع الليبي الديمقراطي” يعلن مبادرة جديدة للخروج من الأزمة الراهنة

أعلن مؤسس التجمع الليبي الديمقراطي حسن طاطاناكي عن مبادرة جديدة للخروج من الازمة الليبية الراهنة وتصاعد العنف في طرابلس، وإلى نص المبادرة :

مقدمة :

نظرا إلى المخاطر المتزايدة التي تهدد سلامة وسيادة الوطن نتيجة فشل الحكومات المتعاقبة في تقديم الخدمات الأساسية للمواطن والإنقاسمات السياسية الحاصلة في البلاد وتعدد الأجسام التشريعية والتنفيذية والتي بدورها عمقت الأزمة السياسية، والتي أوصلتنا إلى حالة الحرب والتي كان من نتائجها قرابة خمسمائة قتيل وألفان وتمائة جريح وأكثر من ستين ألف نازح وأمام كل هذه المخاطر نخشى أن يؤدي هذا الصراع إلى حرب أهلية.

إن المؤشرات في الداخل الليبي غير مستقرة ما يجعل البلاد مفتوحة على كل الاحتمالات فرغم تعدد النقاط التي تهدف لفك رموز الأزمة، لا تزال الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا تراوح مكانها في مناخ اللاتفاهم وانعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين والعسكريين.

وبسبب الفشل السياسي الذي أعاق فرص تبادل السلطة سلميا وتعدد المبادرات الإقليمية والدولية والتي فشلت في حل الأزمة ونظرا إلى الحاجة الماسة لوجود حل ليبي فإن التجمع الوطني الديمقراطي يتقدم بمبادرة لحل الأزمة الليبية .

نص المبادرة :

يتولى المجلس الأعلى للقضاء إدارة أمور البلاد وتسلم له كافة إختصاصات السلطة التنفيذية ويقوم المجلس بالدعوة للانتخابات البرلمانية والرئاسية المبكرة بموعد أقصاه ستة أشهر من بدء سريان المبادرة.

– يقوم المجلس الأعلى بتشكيل حكومة طوارئ بعيدة عن المحاصصة , المناطقية و تكون ذات طبيعة تكنوقراطية.

– يقوم المجلس الأعلى للقضاء باستبدال مجالس إدارات مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمصرف الليبي الخارجي، والنائب العام ورؤساء الأجهزة الرقابية والأمنية وتعيين رئيسا للأركان العامة للجيش.

ويؤكد التجمع أنه لا حل عسكري للأزمة الليبية وأن الحوار ومواصلة المسار الديمقراطي هو السبيل الوحيد للخروج من الأزمة.

كما يؤكد التجمع على ضرورة الإلتزام بالوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن استخدام أي قوة مسلحة لا ترتبط بعمليات مكافحة الإرهاب وصد العدوان الخارجي وحماية الحدودكما يؤكد التجمع على ضرورة الالتزام بكافة قرارات مجلس الأمن المتعلقة بالشأن الليبي والتي أهمها إخلاء العاصمة من كافة المظاهر المسلحة.

