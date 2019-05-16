خلال 24 ساعة .. جنائي بنغازي يضبط شخصين قاما بسرقة مبلغ مالي وذهب من أحد المنازل

أخبار ليبيا 24 – خاص

تمكن قسم البحث الجنائي بنغازي خلال 24 ساعة، من ضبط شخصين قاما بسرقة منزل مواطن ومن ضمن المسروقات ذهب ومبالغ مالية كبيرة.

ووردت معلومات لدى القسم عن سرقة منزل المواطن (ف.ب.ف) في منطقة حي السلام مفادها (سرقة مبلغ مالي قدره (45) ألف دينار ليبي وذهب يقدر بقيمة (40) ألف دينار ليبي تم تكليف اعضاء التحريات بالتحري وجمع المعلومات.

وأفادت المعلومات بأن المدعو (ب.خ.م) هو من قام بالسرقة وهو موجود بالقرب من مدرسة الراية الخضراء في مركبة لغرض شراء (ذخيرة) على الفور تم انتقال أعضاء التحريات للمكان المعلوم وضبط المذكور وكان بحوزته مبلغ قدره (12250) ألف دينار ليبي وبندقية نوع كلاشن كوف وكان برفقته شخص آخر يدعى (ي.ع.م) وكان بحوزته بندقية كلاشن كوف ومبلغ مالي قدره (1550)دينار ليبي حيث تم الانتقال بهم إلى القسم.

وبالاستدلال مع المذكور الأول اعترف بأنه هو من قام بسرقة منزل المواطن سالف الذكر وأن المسروقات (باقي الذهب و المبلغ المالي) موجود داخل منزل جده في حي السلام في كيس بلاستيك أسود في غرفة الخزين وعند الانتقال إلى نفس المكان تم ضبط الذهب المسروق وأسلحة والمبلغ المالي داخل المنزل عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وأحالتهم إلى النيابة العامة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من اخبار ليبيا 24