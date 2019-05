كواليس ما دار بين «كونتي» و«حفتر»

المتوسط:

أكد رئيس الحكومة الإيطالية، جوزيبي كونتي، خلال لقائه قائد الجيش الليبي، المشير خليفة حفتر، على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن وتجنب أزمة إنسانية.

كما أكد رئيس الوزراء، كونتي، من جديد على ضرورة التوصل إلى وقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن لتجنب ظهور أزمة إنسانية في البلاد التي تمر بظروف صعبة.

​وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي، وقوات الجيش الوطني التابعة للمشير خليفة حفتر.

