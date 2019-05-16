دبرز: قوات حفتر عبارة عن بقايا الكتائب الأمنية للنظام السابق

ليبيا – أكد عضو مجلس الدولة بلقاسم دبرز على أن المجلس إستبق جلسة لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي من خلال إرسال وفد ضم عضوين من المجلس لحضور جلسة اللجنة، مشيراً إلى أنه تم خلال الجلسة التطرق لتدخل بعض الدول الإقليمية والأوروبية بوضوح.

دبرز قال خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “التناصح” أمس الأربعاء وتابعتها صحيفة المرصد إن الجلسة تناولت أيضاً ما وصفها بـ”كذبة حفتر” بشأن محاربة الإرهاب والمكالمة التي أجراها معه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملاحقة القانونية التي تمت المطالبه بها مسبقاً حسب قوله.

وأضاف :”اتضح أن مكتب التحقيقات الفيدرالي والنائب العام من خلال التوصيات الصادرة اليوم عن لجنة الاجتماع سيراسلون وسيطالبون النائب العام ومكتب التحقيقات الفيدرالي بملاحقة حفتر كمحرم حرب وكونه يحمل الجنسية الأمريكية اعتقد انه نصر سياسي لليبيا، عندما يعرض غسان سلامة تقرير بكل نزاهة وشفافية على دور بعض الدول الداعمه لمجرم مطلوب أعتقد أنه وصل لدرجة التواطئ، ننتظر أن يتصاعد الموقف لصالح ليبيا سياسياً بشكل إيجابي بالتالي هذا محرج للبعثة وسيسهم بردع العدوان عن العاصمة”.

كما يرى أن القوات المسلحة هي لا تعد جيش تقليدي بل قوات قبلية ومليشيات تتبع بقايا الكتائب الأمنية للنظام السابق بحسب تعبيره.

وإعتقد أن التوظيف الجيد والإيجابي يتمثل بضرورة إصدار مراسلات من وزارة العدل في ليبيا تخاطب فيه نظيرتها في أمريكا أو أي جهة كمخاطبة الرئاسي للرئاسة الامريكية توضح ما يقوم به “مجرم الحرب” بهدف إنهاء وجوده.

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