أكد قائد محور عين زارة التابع للجيش وقائد غرفة عمليات أجدابيا اللواء فوزي المنصوري ، أن “قوات الجيش قتلت من 40 إلى 45 عنصرا من المليشيات وسيطرت على آليات تابعة لها في محور طريق المطار بعد صد عدة هجمات للمليشيات خلال اليومين الماضيين”.

وأكمل المنصوري ، في تصريحات صحفية له ، أن الأوضاع في منطقة الهلال النفطي ممتازة جداً والوضع تحت السيطرة بالكامل.

