أفاد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أنه ” تم القبض القبض على 180 شاب من مؤيدي الجيش وثورة الكرامة في مناطق طرابلس و تم سجنهم فيما يعرف بمزرعة المجدوب بطريق السدره والموجود بهاغرفة عمليات لبعض وحدات مصراتة”.

وقال المركز، في بيان لها اليوم الخميس، ” يا أهالي طرابلس ابناءكم في قبضة ميليشيات ينتظرون منكم انتفاضة تخلصهم من هذه الشراذم “.

The post ” عمليات الكرامة” : القبض على 180 شابا من مؤيدي الجيش في طرابلس appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية