صحيفة أمريكية: السراج دفع 150 ألف دولار لتسويق مقال رأي في صحيفة “وول ستريت جورنال”

بنغازي-العنوان قالت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية اليوم الخميس إن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج دفع آلاف الدولارات من أجل تسويق مقال رأي على موقع صحيفة “وول ستريت جورنال”. وأشارت الصحيفة إلى أن السراج وقع عقدًا مع شركة تسمى “ميويكوري” من أجل الحصول على موقف لصالحه من إدارة دونالد ترامب، الذي أبدى تأييده للعمليات العسكرية للقوات المسلحة …
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صحيفة العنوان الليبية
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