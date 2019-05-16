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واصفًا قوات الجيش بالخوارج .. رئيس أوقاف الوفاق: أين الكفر البواح الذي يبرهن الخروج على ولى الأمر؟

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية بحكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، محمد العباني، إن الشعب الليبي استقبل شهر رمضان بمئات الجرحي والمفقودين، وبالدمار المتواصل والنزوح الجماعي والتهجير القسري في حرب سببها اعتداء غير مبرر على المدنيين الآمنين في طرابلس، مشيرًا إلى أن ليبيا كانت تستقبله فيما مضي بدموع التائبين.

العباني أوضح –  في بيان متلفز بشأن العدوان على طرابلس نقلته فضائية فبراير – بأن تلك الحرب التي حملت الحقد والكراهية بين أبناء ليبيا ووجهائها وساستها، لافتًا إلى أن تلك الحرب أنعشت مجددًا الإرهاب العالمي بليبيا، المتمثل في عصابات “داعش”، حيث وفرت غطاءً ساترًا لعصابات السرقة التي انتهكت كل الحرمات وتعدت على ممتلكات العامة والخاصة، دون أي رادع أو زاجر، مشيرًا إلى أن مفاسد هذه الحرب خرجت عن إمكانية العد والحصر، مبينًا أنه إن كان ثمة غاية نبيلة بها، فقد انصهرت وسط هذه المقتلة العظيمة للآمنين والأبرياء.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للأوقاف “أتعجب كل العجب، من الدعاة وطلبة العلم الشرعي بالمنطقة الشرقية ومفتيها، كيف يحملون ألوية مباركة حرب مثل هذه وهم يرون كل هذا الحقد المشتعل بين الناس؟، وهم يرون كل هذا القتل العشوائي، وهم يرون هذا الكم الهائل من المقاطع التي يفتخر العابثون مرارًا وتكرارًا بما فيها من التمثيل بالجثث والتنكيل بالموتى، دون مراعاة للقوانين الشرعية والإنسانية”، موضحًا أنهم يستمعون ممن يدق طبولها، وأنها ما قامت إلا بسبب الحرص على الدنيا والتنافس على الاعتمادات والمناصب العليا بالبلاد.

وتابع: “يا دعاة الفضيلة، والإصلاح بالمساجد والشؤون الإسلامية، ويا خطباء المنابر الشرعية، والله أنكم تتحملون جانبًا كبيرًا من وزر هذه الحرب، ودماء البرية التي أزهقت فيها، فانتهوا ولا تشابهوا المغضوب عليهم، ولا تماثلوا الضالين بهذه الخطابات التعبوية الجهوية الممنهجة، فإن المحنة التي تمر بها البلاد وعاصمتها، دينية منهجية شرعية، أكثر من كونها عسكرية قتالية، ولهذا لا يتوقف المغرضون عن مهاجمة الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية، نتيجة حكمتها وتعقلها ووقوفها في صف المظلومين المعتدى عليهم”.

وتساءل رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية: “أين نجد في أصول ديننا أن الغاية تبرر الوسيلة؟، بل أين نجد في أصول ديننا استباحة الخروج على ولي الأمر المتمكن في القطر الإسلامي غلبة أو بيعة أو غيرها؟، وأين نجد في أصول ديننا نزع اليد من الطاعة وخذلان ولي الأمر، الذي ولانا ووثق بنا، وأقيم الحج تحت لوائه؟، لماذا نعتمد في الطهارة والصلاة على أدق التفاصيل وأوضح الفتاوى، أما في الدماء فاعتمدنا على مجرد الإشارة والتلويح؟، أين الكفر البواح الذي لنا فيه من الله برهان حتى نخرج على ولى أمرنا، ونفتح على البلاد النار، وأنهار الدماء على الصغير والكبير؟”.

وواصل: “مساجدنا ولله الحمد في طرابلس عامرة بالتوحيد وتعليم السنة، سائرة وفق منهج سلف الأمة، فلماذا يُلفق ويُدلس على طرابلس وأهلها؟ لماذا هناك دائمًا مجموعة تنتزع الفتاوى انتزاعًا من العلماء ويوصلون إليهم صورة مغلوطة ومشوشة على حسب افتراضاتهم؟، ثم يقفزون على مسائل الدماء فيغرقون العامة بها، أنى لنا بأحكام واضحة وفتاوى تشرح الصدر، لا مجال للتأويل فيها لمقاتلة إخواننا والخروج على الحكومة القائمة؟”.

واستدرك رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية، بأن أهل السنة والجماعة أدلتهم وعقيدتهم واضحة، ومنهجهم واضح، لا يحتاج إلى كل هذا التقطير، وغايتهم واضحة، لا تتسم بالغموض والشح والخفاء، وأن أهل السنة ما ساروا ولا يسيرون يومًا مع الخوارج والظلمة والبغاة، ولا يعينون أهل الباطل على باطلهم، مهما كانت الأسباب والدوافع منبثقة عن حسن النوايا .

ووجه العباني، نصيحة لمن وصفهم بالجنرالات المعتدية، بأن يتقوا الله ويعودوا من حيث أتوا، ولوسائل الإعلام التي التي وصفها بالتزوير لهم وتدعيمهم بجيوش الكذب والتمويه الإليكتروني، بالآية القرآنية: “ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة”، ناصحًا من أثرت عليه العصبية والجهوية، وتمكنت منه الشعارات الزائفة فأرسل أبناءه ليقتلوا أهل العاصمة ويشردوهم، بأن يعودوا بهم إلى مقاعد الدراسة التي تناسب سنهم، وليتأكدوا أنهم سيسألون عن زجهم في هذه الأنفاق المظلمة التي اضطروهم لها، على حد تعبيره.

وتابع: “نحن في طرابلس، رحبنا بكم وبأبنائكم، لما أتيتمونا على رأس وفد المصالحة، ورحبنا بأبنائكم لما أتونا متنافسين في حفظ كتاب الله، ونحاول جاهدين أن تجتمع البلاد والعباد على الكتاب والسنة، وبالتالي فإننا لا نرحب اليوم بمن يغزونا على ظهر الدبابات والمقاتلات التي تدك بيوتنا وتقتل أبنائنا ونساءنا”.

العباني أشار في  بيانه إلى أنهم قد تخلصوا بفضل الله وحده من الإرهاب أمام مرأى جميع أبناء الوطن وتعاونهم، مشيرًا إلى أن مثل هذه المور ينبغى أن تكون واضحة ومشتركة بين أهل العلم الشرعي وطلبته في كل البلاد وألا تكون بأساليب أحادية من غيرهم، قائلاً: “كلنا نود أن يكون للبلاد جيش منظم وشرطة ضابطة، لكن بالتعاون السلمي السليم مع الجهات المختصة، وولادة الأمر بعيدًا عن بؤر المقاتل العظمى للأبرياء”.

 

واختتم رئيس الهيئة العامة للأوقاف والشئون الإسلامية، بأن الجيش والشرطة أداة من أفضل أدوات ولي الأمر، لضبط أمور الرعية وتنظيمها، وهو المنوط بتوليتها وليس العكس، وهذه ركيزة شرعية وقانونية غائبة على كثير من الناس، قائلاً: “فاحفظوا يا أهلنا في جميع البلاد ما بقي من جسر الإخوة بينكم، حيث يسعى مشعلوا هذه الحرب جاهدين لتدميره وقطعه، وأننا مع ولاة أمرنا في حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا”.

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  • محمد اللعباني بكالوريس كلية القانون أرجوا أن تلزم حدك وتعرف قدرك..
    إن عنونة هذا المقال يسقطه من أساسه ولا يستعد القاريء الحصيف بعد ذلك لتصديق أي حرف بعده لأن تصدير العنوان بوصف قوات الجيش بالخوارج ثم يأتي السؤال البارد (أين الكفر البواح الذي يبرهن الخروج على ولى الأمر) مدعاة للشك في نية الكاتب أو الناشر، وعلى محمد اللعباني أن يتبرأ من هذا الذي ألصقوه به.
    أولا :هل السيد فائز السراج ولي أمر ليبيا أم مجلس النواب برئاسة المستشار عقيلة صالح ؟
    رد على الأخ ….
    لا يلزمنا التبحر في ما سبق من مطلع ثورة فبراير والمجلس الإنتقالي حتى نجيب على هذا السؤال المعقد عند البعض والسهل الميسر عند البعض الأخر ، لأن حكومة الوفاق وليدة اتفاق سياسي برعاية بعثة الأمم المتحدة في 17 ديسمبر 2015 ارتضاه جميع الأطراف السياسية المعنية آنداك فلننطلق منها باعتبارها نقطة اتفاق بيننا..
    فاقرأ معي يا رعاك الله ما جاء في تلك المسودة من الإتفاق السياسي في نسختها النهائية والذي بإدراكه يمكن أن نفهم ما يجري حولنا ونستطيع استيعاب الجواب لهذا السؤال الذي لطالما سألناه كثيرا لكثير من العلماء أو المشائخ واستغرب بعضنا جوابهم وأحكامهم حتى أنه منا من قال العلماء لم يطلعوا على هذه القضية من الداخل!
    وباعتبار أننا متفقين اتفاقا لا يتطرق إليه شك ولا شبهة عندنا نحن أهل ليبيا جميعا بأن هذا الإتفاق السياسي تكونت إثره حكومة الوفاق برئاسة السيد فائز السراج ودخلت برعاية البعثة وجهود عظيمة طرابلس كمقرا لها لتنفيذ كافة بنوده على وجه الإلزام:
    وقد صُدّر هذا الإتفاق بجملة قاطعة لكل جدل مؤكدة لأطراف الاتفاق بل وجميع الليبيين والعالم أنها من المسلمات أو على الأقل من الراسخات التي ما بني هذا الإتفاق إلا من قوة رسوخها بما لايسمح بردها أو التشكيك فيها ، ألا وهي (مجلس النواب تم اختيارهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة نظمها وأقر بها المؤتمر الوطني العام) انتهى
    وجاء فيها
    (الالتزام بأن مجلس النواب هو السلطة التشريعية الوحيدة في البلاد خلال الفترة الانتقالية(
    وجاء فيها :
    (المادة ) 13
    يتولى مجلس النواب المنتخب في يونيو 2014 سلطة التشريع للمرحلة الانتقالية، ومنح الثقة لحكومة الوفاق الوطني وسحبها وفقاً لبنود هذا الاتفاق، واعتماد الميزانية العامة، والرقابة على السلطة التنفيذية، وإقرار السياسة العامة المقدمة من الحكومة.) انتهى
    فليس الأمر كما ذكرت يا لعباني …
    بدليل المادة السابقة ومادة أخرى أيضا وهي :
    المادة ) 37
    1. تتولى حكومة الوفاق الوطني فور نيلها ثقة مجلس النواب تشكيل ورئاسة لجنة “رصد تنفيذ الترتيبات الأمنية المؤقتة” وفقاً لما يتم الاتفاق عليه، ولحكومة الوفاق الوطني، بعد التشاور مع مجلس النواب ومجلس الدولة، الحق في طلب المساعدة اللازمة للجنة من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الإقليمية ذات الصلة. انتهى

    لاحظ أولا وقبل مباشرة حكومة الوفاق عملها لا بد من نيل الثقة من مجلس النواب وهو البرلمان برئاسة المستشار عقيلة صالح وفقه الله، بل وبعد الثقة لابد من التشاور لتنفيذ الترتيبات السياسية والأمنية وفيه دليل واضح وبحسب الاتفاق السياسي والذي ما تكونت حكومة الوفاق إلا به على أن مجلس النواب لم يبطل بل على العكس حكومة الوفاق لها وقت محدد وعليها المشورة وكما جاء في المسودة في النقطة 4 من المادة(1) :
    (مدة ولاية حكومة الوفاق الوطني عام واحد يبدأ من تاريخ نيلها ثقة مجلس النواب وفي حال عدم الانتهاء من إصدار الدستور خلال ولايتها، يتم تجديد تلك الولاية تلقائياً لعامٍ إضافي فقط.) انتهى
    فحكومةة الوفاق ليست حكومة مستقلة او متغلبة انما هي جهة تنفيذية طاعتها واجبة تبعا لوجوب طاعة ولي الامر الشرعي وهو مجلس النواب.
    فمن الذي انقلب على مجلس النواب ؟ وادعى بأنه المرجع الوحيد للسلطة واتخذ قررات فردية لم يراعي فيها حتى من كان معه في نفس الحكومة ؟ وبعضهم استقال كما تعلم أي من أعضاء حكومة الوفاق لأسباب كان منها هذه وأشياءا أخرى سأذكرها لاحقا .
    وانظر أيضا ما نشر عبر صفحة المجلس في 2-أبريل-2016 حيث أصدر رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح وعدد من النواب وأعيان ومشايخ وعمداء البلديات في شرق ليبيا بيانا، وكان مساء السبت، أكدوا فيه أن حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج لم تحصل على الثقة بعد لتباشر مهامها.!
    واعتبر الموقعون على البيان أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية والشرعية الوحيدة في ليبيا، مضيفين أن حكومة الوفاق لا يعتد بها إلا بعد منحها الثقة من البرلمان. انتهى
    وهذا الخبر منشور بتاريخه وانتشر في أكثر مواقع الأخبار الليبية والعالمية فهو مشهور وبلغ أسقاع الأرض ولم ينطق السيد السراج ببنت شفه ، ولم يجروء.

    ولا حظ أيضا فيما يلزم حكومة الوفاق تنفيذه من الترتيبات : في النقطة 3 من المادة(34)
    تتكون الترتيبات الأمنية المؤقتة من:
    أ. ترتيبات لوقف إطلاق النار؛
    ب. ترتيبات خاصة بانسحاب التشكيلات المسلحة من المدن والتجمعات السكنية والمنشآت الحيوية؛
    ت. ترتيبات لمراقبة نزع وجمع الأسلحة والذخيرة في جميع أرجاء البلاد من خلال جدول زمني محدد،
    تتولى حكومة الوفاق الوطني سلطة اتخاذ التدابير اللازمة لدعم تحقيق الاستقرار في البلاد وتطبيق الترتيبات الأمنية، وفق الإجراءات والجداول الزمنية المتفق عليها المرفقة بهذا الاتفاق، وبما ينسجم مع القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية أو التي ستصدر مستقبلاً بهذا الخصوص. انتهى
    لا حظ السلطة التشريعية وهو مجلس النواب والذي له حق اصدار قرارات مستقبلية بخصوص انسحاب التشكيلات المسلحة مستقبلا .. ولاحظ عامل الوقت ، فالمماطلة كانت متوقعة .

    ولاحظ معي النقطة (5) في المادة (1) تحت بند (حكومة الوفاق) حيث جاء فيها:
    لا ينظر مجلس النواب في طلب الاقتراح بسحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني إلا بطلب مكتوب موقع من خمسين عضواً من أعضاءه. وفي هذه الحالة، يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة بهدف الوصول لتوافق قبل المضي في إجراءات سحب الثقة ويتعين على مجلس الدولة إبداء رأيه خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوماً من تاريخ مخاطبته. وفي هذه الحالة، يتطلب سحب الثقة من حكومة الوفاق الوطني موافقة مائة وعشرون عضواً من أعضاء مجلس النواب. انتهى
    فهل لاحظت أن سلطة مجلس النواب لا تنتهي حتى بعد منح الثقة ، بل لها خيارات منها الرقابة وجواز سحب الثقة من حكومة الوفاق ، وإذا سحبت الثقة سقط التكليف المناط بهذه الحكومة من هذا الاتفاق السياسي بحسب بنوده ومواده.
    وفي المادة ) 41
    1. تقوم حكومة الوفاق الوطني من خلال الجيش والمؤسسات الأمنية، وفقاً للإجراءات والقوانين ذات الصلة، بالتنسيق مع التشكيلات المسلحة والمجالس البلدية، وبإشراف ومساعدة من الأمم المتحدة، بتجميع كافة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والذخائر الخاصة بها، حسب خطة وجدول زمني مكتوبيْن يتم الاتفاق عليهما في غضون ستين يوماً فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ. انتهى
    لاحظ معي أن المقصود بالجيش هو الجيش الذي كان إقراره من مخرجات مجلس النواب والذي صوت معهم عليه فائز السراج أيضا كما هو معلوم وأطلقوا عليه اسم الجيش الليبي الوطني والذي لم يكن جيشا سواه في ذلك الوقت حيث كان ما يسميه السراج اليوم بالجيش عبارة عن مجموعات مسلحة متناحرة تسمى ثوارا .
    ولاحظ النقطة الثالثة من المادة 33
    3. تلتزم حكومة الوفاق الوطني بتفعيل المؤسسات الأمنية وعلى رأسها الجيش والشرطة ودعمها وتطويرها وفق أسس مهنية ووطنية آخذين بعين الاعتبار أهمية التحاق عناصر جديدة قادرة على تعزيز قدرات الجيش الليبي إلى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة. انتهى
    وهنا ذكر الجيش مرة أخرى وكان يفترض على السراج دمج المجموعات المسلحة في الجيش الموجود بل أكدها بقوله إلى جانب الوحدات والتشكيلات العسكرية القائمة. يعني الموجودة الآن.

    وفي بند (مباديء حاكمة ) من مسودة الإتفاق السياسي جاء في النقطة 18: ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية خارج شرعية الدولة. انتهى
    يتبع

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  • تابع
    وشرعية الدولة مجلسها التشريعي وهو مجلس النواب
    ولكي تتأكد انظر إلى النقطة 20 في بند حكومة الوفاق :
    الالتزام بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية، وإعادة تأهيل منتسبيها بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية. انتهى
    وللتوضيح :-
    الالتزام(اي تلتزم حكومة الوفاق) بتطبيق القرارات الصادرة عن السلطة التشريعية (أي مجلس النواب) والتي صدرت (سنة 2014) بشأن حل ودمج التشكيلات المسلحة (أي الميليشيات) في مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية (أي الجيش المعترف به من قبلها) ، وإعادة تأهيل منتسبيها بما يتماشى مع المعايير والممارسات الدولية.

    فماذا فعل السيد السراج مع الأسف الشديد؟ جاء لهذه التشكيلات المسلحة والتي كانت غالبيتهم في يوم من الأيام ثوارا مدنيين ثم ثوارا مسلحين ثم أصبحوا جماعات مسلحة ثم قالوا هذه أجهزة أمنية تتبع الأمن الداخلي ثم جاء السيد السراج وجعل منهم اليوم جيش! الله أكبر! يعني أضفى على التشكيلات المسلحة (الميليشيات) بعد التلميع القصير طابع الجيش وألبسهم البدل العسكرية! وأصبحوا جيشا! وصففهم تحت وهم أوامر حكومته الضعيفة المنقادة لقادة الميليشيات مشكلا ظاهريا حكومة مستقلة ثالثة بقوة ثانية ليست موحدة بل هي تحالفات لمجموعات مسلحة ومنفصلة عن الجيش تتبع قياديين لا يملك السيد السراج السيطرة على رصاصة واحدة من رصاصاتهم وأصبح لهم مهاما خاصة أخرى ليس فيها مانص عليه الاتفاق السياسي ، والعجيب أن البعض يمشي على خطى جماعة الإخوان كصوان رئيس حزب الرذالة والبلاء الذي اعتبر دور مجلس النواب منتهيا وأن السيد فائز السراج ولي أمر لا غيره في ليبيا، ومثل هذا الإعلان من هؤلاء الإخوان لينبئك بطوية سيئة وعلاقة مشبوهة ، والحقيقة أنه من رأى مواد الإتفاق وبنوده علم أن ما هذا إلا تمزيق فعلي للإتفاق السياسي وانقلاب على الشرعية وأنه صورة صارخة من صور الخروج على ولي الأمر وياليت السيد السراج أهلا لها أو إماما متغلبا ، بل هو أدنى مستوى من فرد من أفراد ميليشيات طرابلس وهو على خطر كبير إذا ما تعارضت مصلحة الميليشيا مع استمرار حياته ،فها هو يضرب الليبيين ببعضهم ولا يسير في ما رسموه من اتفاق ، ويهدم كل بنوده حرفا حرفا ويخالف أمر الله تعالى (يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) ولعل السيد السراج وميليشياته يدخلون في حديث النبي صلى الله عليه وسلم (من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم ويفرق جماعتكم فاقتلوه “.صحيح.أخرجه مسلم (6/23) والبيهقى (8/169) وصححه الألباني.
    ولا تنسى ما جاء اخي عـ….. في صدر المذكرة قولهم (استخدام القوة في ليبيا حِكراً على السلطات الشرعية للدولة، بشكل يتماشى مع مبدأ سيادة القانون) انتهى
    وشرعية مجلس النواب لا غبار عليها وما دخل الجيش الليبي إلا تحت تبريكه ورعايته بينما شرعية حكومة الوفاق فحكمها كان مرهونا في منح الثقة من مجلس النواب والذي يرعى المهام المسندة بعد ذلك لحكومة الوفاق حتى بعد منح الثقة.
    فكيف وهم لم يمنحوا الثقة أساسا من مجلس النواب ؟
    وكيف وكونهم انتهت مدتهم بمقتضى الإتفاق أصلا؟
    وبالتالي ليس على النواب أن يجتمعوا ليصوتوا على ابطال حكومة الوفاق كما جاء في المادة (1) نقطة 5 المذكورة سابقا لأنهم لم يمنحوا الثقة وأيضا انتهت مدتهم .
    وأيضا كيف وهم لم يعملوا بمقتضى الإتفاق ؟
    وانقلبوا على مجلس النواب؟
    وترعرعت تلك الميليشيات بأموال الليبين برعاية حكومة الوفاق؟
    وكيف وقد اعترف الكثير من الأعضاء بفشل حكومة الوفاق وسيطرة الميليشيات عليه بدل العكس ، فترك هؤلاء المخلصين نعيم الرئاسة واستقالوا عن الحكومة خوفا من الله أو خجلا من الناس، بخلاف العميل على حد قول الشيخ العلامة الناقد البصير ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله ومتع بعلمه
    وكما يقال شهد شاهد من أهلها:
    استقال الأول وهو موسى الكوني في يناير 2018 مصرحا ومعترضا على السراج ممارسته الإقصاء والتهميش والانفراد الشخصي بقرارات حكومة الوفاق .
    ثم جاء الثاني وهو فتحي المجبري وسمى ما تحدثه حكومة الوفاق في طرابلس بالمسرحية التي ينفدها السراج ، حيث اتهمه بالخضوع لسلطة المليشيات التي تسيطر على طرابلس، معتبراً أن العاصمة الليبية باتت غير صالحة لممارسة الحياة السياسية.
    وقال أيضا إن “مليشيات محددة ومعدودة هي من باتت تسيطر على المشهد الأمني والعسكري والاقتصادي في طرابلس، وقد قضت هذه المجموعات على أي أمل بحماية حكومة الوفاق”، لافتاً إلى أنه “في ليلة واحدة، تم تجريد الحرس الرئاسي من سلاحه، حتى حراسات منزل السرّاج نفسه”
    ثم استقال علي القطراني نائب رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق في 8-أبريل-2019 حيث عزى سبب إستقالته إلى ضعف مستوى آداء المجلس وانفراد السراج باختصاصات المجلس وغير ذلك
    وقد كان صدر في نوفمبر 2018 قرارا من المستشار رئيس مجلس النواب عقيلة صالح طالب فيه الشعب الليبي بعدم الالتفات إلى النواب المحسوبين على المجلس مقاطعين لجلساته، وذكر منهم فايز السراج وعلي القطراني انتهى
    علي القطراني الذي لم يكن بعد استقال أنداك ، وها هو يستقيل بعد هذا القرار بأشهر قليلة مؤكدا وجاهة السيد المستشار وسداد رأيه ثم قال القطراني : السراج انفرد بممارسة اختصاصات المجلس بشكل مطلق، دون حسيب او رقيب، بتحريض ودفع من المليشيات المسلحة التي تحكم قبضتها بقوة السلاح على جميع مرافق العاصمة، وهو ما نعتبره خرقا للاتفاق السياسي، واحد اهم العوامل في فشل اداء المجلس، ما ترتب عنه حالة الانهيار في كافة قطاعات الدولة، وتفاقم معاناة المواطن، وضياع الفرص للوصول الى وفاق يعالج الأزمة الليبية بشكل جذري.
    وأضاف القطراني: وإدراكاً مني بان هذا المجلس الذي ينفرد بقراراته السيد فايز السراج تحت تهديد بندقية المليشيات المسلحة، لن يقودنا الا الى مزيد من المعاناة والانشقاق، فإنني أعلن استقالتي منه، ومواصلة النضال بين صفوف الشعب الليبي، داعما بكل ما أستطيع لجيشنا الوطني، إيماناً مني بقدرته على استعادة الوطن وتقديرا لتضحياته وتكريما لشهدائنا الأبرار.
    كيف وكيف وكيف للأسف لن تستطيع الجواب …

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