قيادي عسكري: الجيش سيطر على مواقع استراتيجية في طرابلس.. واشتباكات عنيفة بهذه المناطق

شهدت محاور القتال في العاصمة طرابلس اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الوطني الليبي، وقوات وكتائب تابعة لحكومة الوفاق الوطني.

وبحسب مصادر عسكرية نقلا عن “جريدة الاتحاد فإن اشتباكات عنيفة شهدتها منطقتا الكسارات والعزيزية، بالتزامن مع قصف جوي لتمركزات قوات تابعة لأسامة جويلي جنوب طرابلس.

وقال قيادي عسكري وفقا لذات المصدر فإن قوات الجيش نجحت في تحقيق «قفزات تعبوية» في عملية طرابلس، عبر السيطرة على مواقع استراتيجية.

وأشار إلى فشل المجموعات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق الوطني في استهداف مواقع الجيش الليبي في محور عين زارة.

وكشفت مصادر عسكرية عن محاولات تقوم بها المجموعات المسلحة للسيطرة على مطار طرابلس الدولي.

واتهمت شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي، مساء الأربعاء، الطائرات التركية المُسيّرة المُقلعة من قاعدة مصراتة الجوية بشن غارات جوية، تستهدف أهدافاً مدنية بعيدة عن المناطق العسكرية بمدينة غريان غربي البلاد.

وقال المنذر الخرطوش، مسؤول المركز الإعلامي للواء الـ73 مشاة، إن الوحدات العسكرية الليبية تقوم بتنفيذ مهامها المكلفة بها بشكل كامل في ضواحي طرابلس.

وأشار الخرطوش إلى استهداف سلاح الجو الليبي تمركزات المسلحين التابعين للوفاق.

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