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“الثني” يزور المهاجرين “غير القانونيين” في بنغازي

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بحضور مأدبة إفطار بمركز إيواء المهاجرين غير القانونيين بمنطقة قنفودة في مدينة بنغازي، للاطلاع على أوضاع المهاجرين وظروف احتجازهم

وأكد الثني على أنه “سيقدم كافة الدعم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بما يكفل صون كرامة وإنسانية هؤلاء المهاجرين خصوصا أولئك الذين أجبرتهم ظروف بلدانهم اللجوء إلى ليبي”، بحسب صفحة الحكومة الرسمية

واستمع الثني إلى عدد من المحتجزين من المهاجرين وإلى ظروفهم وأوضاعهم الإنسانية داخل المقر الواقع في قنفوذة، وكان برفقته وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج وعميد بلدية بنغازي وعدد من المسؤولين

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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