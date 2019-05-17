“الثني” يزور المهاجرين “غير القانونيين” في بنغازي

قام رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني بحضور مأدبة إفطار بمركز إيواء المهاجرين غير القانونيين بمنطقة قنفودة في مدينة بنغازي، للاطلاع على أوضاع المهاجرين وظروف احتجازهم

وأكد الثني على أنه “سيقدم كافة الدعم لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بما يكفل صون كرامة وإنسانية هؤلاء المهاجرين خصوصا أولئك الذين أجبرتهم ظروف بلدانهم اللجوء إلى ليبي”، بحسب صفحة الحكومة الرسمية

واستمع الثني إلى عدد من المحتجزين من المهاجرين وإلى ظروفهم وأوضاعهم الإنسانية داخل المقر الواقع في قنفوذة، وكان برفقته وزير الداخلية إبراهيم بوشناف ووزير الخارجية عبدالهادي الحويج وعميد بلدية بنغازي وعدد من المسؤولين

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية