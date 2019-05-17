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مذكرة “تفاهم” جديدة بين ليبيا و”تونس”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نشرت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها الرسمية تفاصيل أولية لتوقيع اللجنة مذكرة تفاهم تتعلق بإنشاء علاقة تعاون وتبادل خبرات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس واللجنة المركزية للانتخابات المجالس البلدية الليبية

وقام بالتوقيع كل من سالم بن تايهة رئيس اللجنة المركزية و نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مقر الهيئة بتونس، وبحضور حسناء بن سليمان الناطقة الرسمية باسم الهيئة وآمنة زغندة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

ويأتي هذا الاتفاق لدعم التطوير المستمر للطرفين وتنمية قدراتهما المؤسّسية وتعزيز مصداقية العمليات الانتخابية في ليبيا وتونس، بحسب الصفحة الرسمية للجنة المركزية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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