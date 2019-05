توقيع اتفاقية تعاون بين “هيئة الانتخابات” بتونس و”اللجنة المركزية” بليبيا

المتوسط:

قامت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية عبر صفحتها الرسمية بنشر تفاصيل أولية لتوقيع اللجنة مذكرة تفاهم تتعلق بإنشاء علاقة تعاون وتبادل خبرات بين الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس واللجنة المركزية للانتخابات المجالس البلدية الليبية.

وقام بالتوقيع كل من سالم بن تايهة رئيس اللجنة المركزية و نبيل بفون رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في مقر الهيئة بتونس، وبحضور حسناء بن سليمان الناطقة الرسمية باسم الهيئة وآمنة زغندة عن المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات

جدير بالذكر أن هذا الاتفاق يأتي لدعم التطوير المستمر للطرفين وتنمية قدراتهما المؤسّسية وتعزيز مصداقية العمليات الانتخابية في ليبيا وتونس، بحسب الصفحة الرسمية للجنة المركزية عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”

