المتوسط:

تؤكد وزارة الداخلية بأنه قد تم القبض على الجاني الذي قام بإطلاق النار أمام احد المقاهي بمنطقة سيدي المصري مساء اليوم الخميس الموافق 1652019م من قبل مديرية أمن طرابلس، والذي أسفر عن مقتل شخص نتيجة مشاجرة.

واتخذت الإجراءات القانونية ولازال التحقيق مستمر مع الجاني من قبل الجهات المختصة، ومن ثم احالته للنيابة العامة.

The post إلقاء القبض على مطلق النار أمام مقهى بمنطقة سيدي المصري appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية