الجهيناوي: عدد المُقاتلين الأجانب في ليبيا مجهول

وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي: عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا غير معروف حتى الآن
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قناة 218 الليبية
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