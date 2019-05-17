كونتي: هذا ما قلته للمُشير حفتر

عقب ساعات من لقائه مع المُشير خليفة حفتر في روما، أكد رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، أنه “يعمل من أجال وقف إطلاق النار” الحاصل في ليبيا.

وجاءت تصريحات كونتي خلال مداخلة له أمام منتدى مدينة أريتسو عن “السلام والحد من النزاعات المسلحة”، بحسب ما نقلته وكالة آكي الإيطالية.

وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي أنه أكد للمُشير خليفة حفتر أنه لا حل عسكري في ليبيا، وأن بلاده لا يُمكنها التعامل مع هذا الخيار لكون “العنف لا يُولّد إلا العنف”.

وأكد كونتي لحفتر على ضرورة التوصل إلى حل يقضي بوقف إطلاق النار في ليبيا بشكل سريع لكي لا تجد البلاد نفسها أمام أزمة إنسانية خطيرة.

يُشار إلى أن القائد العام للجيش الوطني قد حطّ في العاصمة الإيطالية روما، الخميس، كأولى وجهاته الأوروبية منذ بدء العملية العسكرية التي قام بها في طرابلس، بعد جدل كبير أثير حول موقف المجتمع الدولي خاصة الأوروبي تجاه ما يقوم به حفتر في طرابلس.

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