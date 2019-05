أعلن مكتب منظمة الصحة العالمية في ليبيا، أمس، عن وصول شحنة أدوية لسد احتياجات حوالي أربعين مرفقا صحيا في ليبيا.

وعبرت المنظمة في تغريدة لها، عن امتنانها للسفارتين الألمانية والإيطالية في ليبيا، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة “اليونسيف، لضمان حصول المرضى على هذه الأدوية الحيوية. ووثقت منظمة الصحة العالمية في ليبيا، منذ اندلاع اشتباكات طرابلس، مقتل أربعمئة وأربعة وخمسين شخصا، وإصابة أكثر من ألفين آخرين.

The post الصحة العالمية تعلن وصول شحنات أدوية إلى عدد من المراكز والمستشفيات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية