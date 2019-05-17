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موغريني والجهيناوي يطالبان بوقف إطلاق النار في ليبيا

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، أن الحل الوحيد للصراع في ليبيا يكمن في حل سياسي شامل.

وقالت موغريني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد ببروكسل مع وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي حول الملف الليبي، “دفع باتجاه وقف إطلاق النار تجنباً لفوضى قد تتأثر بها البلدان المجاورة، وعلى الجميع في ليبيا والبلدان المجاورة لها أن يدرك أن الحل هو وقف النار”.

من جهته أكد الجهيناوي، أن بلاده على اتصال بكافة الأطراف الليبية، قائلا “لا أحد يستطيع أن يحدّد عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا”.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • يا تونسي يا معفن نحن الليبيين من يقرر وقف إطلاق النار. لانك عارف ان فيه توانسه كثيرون في داعش عايشين في ليبيا اذهب يا خسيس

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