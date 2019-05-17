موغريني والجهيناوي يطالبان بوقف إطلاق النار في ليبيا

أكدت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيدريكا موغريني، أن الحل الوحيد للصراع في ليبيا يكمن في حل سياسي شامل.

وقالت موغريني خلال مؤتمر صحفي مشترك عقد ببروكسل مع وزير خارجية تونس خميس الجهيناوي حول الملف الليبي، “دفع باتجاه وقف إطلاق النار تجنباً لفوضى قد تتأثر بها البلدان المجاورة، وعلى الجميع في ليبيا والبلدان المجاورة لها أن يدرك أن الحل هو وقف النار”.

من جهته أكد الجهيناوي، أن بلاده على اتصال بكافة الأطراف الليبية، قائلا “لا أحد يستطيع أن يحدّد عدد المقاتلين الأجانب في ليبيا”.

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