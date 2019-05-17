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الصالون السياسي الليبي ينظم ندوة حول الحرب ودور الإعلام

تم النشر منذُ 27 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

نظمت بفندق تيبستي، أمس الخميس، الجلسة الثانية من الصالون السياسي الليبي تحت عنوان “الحرب على الإرهاب أي دور للإعلام”.

وشارك في الندوة كل من نائب رئيس الوزراء بالحكومة المؤقتة عبدالسلام البدري وبحضور وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج ورئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب رمضان شنبش وعضو مجلس النواب مفتاح كويدير، وايضاً بعض اعيان ومشائخ مدينة بنغازي، حيث افتتح الجلسة عبدالسلام الرقيعي وألقى كل من على شندب الإعلامي والمراقب السياسي اللبناني، وفانيسا توماسيني صحفية ايطالية, وإيناس محسن صحفية تونسية، وناصر الدعيسي صحفي ليبي، واخيراً الإعلامي الليبي مالك الشاردة، كلمه مفادها الحرب على الإرهاب… ودور الإعلام .

كما تم طرح العديد من الأسئلة من قبل الحاضرين ومناقشتها مع المدعوين، وقد القى الوزير كلمة شدد فيها على ضرورة التوضيح والتشخيص الحقيقي للحرب على الإرهاب ووصف المعركة كما هي وليس كما يسوق لها في بعض وسائل الإعلام وتطرق في هذا الشأن بأن معركة طرابلس ليست بين الشرق والغرب إنما هي حرب الجيش الوطني ضد المليشيات الإرهابية وأكد أن المرحلة القادمة مرحلة بناء دوله بعيدة عن الإرهاب.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • لاحول الله عازمين البرانية من تونس ولبوعزيزي و الي فجرته وإلي هلك الوطن العربي كله ومصر ـ ونسوا أبناء وطنهم إلي زرعوها بأيديهم والجنوب وأعيان طرابلس ــ لو كانو قاعدين على عقلهم ورصانتهم , الليبي الي قلبه اصيل والخير يملاء وجدانه ـ ما ينساش المعروف من غير ماتوصيه ـ وما يرضاش بالذل لأبن وطنه الحقيقي المسلم ـ هاذي تربوا عليها أجيال وأجيال من جدودهم وأمهاتهم وترسخت في الكثيرين منهم لو مازالوا موجودين ـ لأن هذه من الأعراف اللييبة الي لازم يحترمها الجميع ومايفهمهاش إلا الي عايشها سنين .

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