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تونس: نتواصل مع جميع الأطراف في ليبيا ولا ندعم طرف على آخر

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – بحث وزير الخارجية التونسي خميس الجيهناوي مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني التطورات في الشأن الليبي ،مؤكداً أن بلاده على تواصل مع طرفي النزاع.

الجيهناوي قال في مؤتمر صحفي مشترك مع موغيريني اليوم الجمعة في بروكسل ونقلتهها وكالة “سبوتنيك”الروسية :” تونس تتواصل مع جميع الأطراف في ليبيا ونحن لا نرشح طرف على آخر ولدينا هدف واحد هو إحلال السلام لجارتنا ليبيا”.

وأضاف:” نحن نتواصل مع حكومة الوفاق في طرابلس وأيضا نتواصل مع قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر” ، مشيرا إلى أن تونس أعلنت حالة طوارئ على الحدود مع ليبيا.

ومن جانبها، قالت موغيريني: “موقفنا واضح وموحد تجاه ليبيا والحل الوحيد هو تبني الحل السياسي فقط عن طريق المفاوضات وأن نصل من خلالها إلى لسلام دائم ،ونحن نريد أولا إيقاف إطلاق النار وإيقاف العنف والفوضى”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • اى اطراف المجلس الرئاسى فاقد للشرعية لانه لم يحصل على ثقة مجلس النواب وانتهت صلاحيته الزمنية وكمان انفرد فايز السراق وخروفين من المجلس المفروض انه توافقى وبعد انسحاب 4 اعضاء من المجلس اعتراضا على سرقة قايز السراق لمهامهم وافراده بالقرار وبالتالى لم يعد تواقيا وساقط شعبيا ودوليا اما الجيش الوطنى فقد اشار البيان الاوربى اليه وطالب بتطبيق اتفاق ابوظبى الذى يضمن دخوله للعاصمة سلميا وطالب بفصل المليشيات الارهابية والمطلوبين دوليا عن القتال وهذا موقف افضل من التوانسة فهل تساوى بين الحيش الوطنى والواعش والقاعدة والبقرة والحلبوص كفاية نفاق

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