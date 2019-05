“سيالة”: فرنسا لم تعد تصر على وقف إطلاق النار غير المشروط

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، أن ” الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأخير أثر في الموقف، وأن البيان الصادر عن الخارجية الإيطالية والفرنسية كشف تغير موقف الأخيرة”.

وأكمل سيالة ، في تصريحات له ، أن ” فرنسا لم تعد تصر على وقف إطلاق النار غير المشروط”.

وتابع: ” نحن ننتظر اجتماع مجلس الأمن يوم 21 مايو ، ونتوقع أن تكون هناك تطورات بعد البيان الأوروبي الأخير، خاصة أن أوروبا لم تعد تتكلم بلهجات متعددة، وأصبحت لهجة واحدة”.

