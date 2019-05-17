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“سيالة”: فرنسا لم تعد تصر على وقف إطلاق النار غير المشروط

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

أكد وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد طاهر سيالة، أن ” الزيارة التي قام بها رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج إلى الاتحاد الأوروبي قبل اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الأخير أثر في الموقف، وأن البيان الصادر عن الخارجية الإيطالية والفرنسية كشف تغير موقف الأخيرة”.

وأكمل سيالة ، في تصريحات له ، أن ”  فرنسا لم تعد تصر على وقف إطلاق النار غير المشروط”.

وتابع: ” نحن ننتظر اجتماع مجلس الأمن يوم 21 مايو ، ونتوقع أن تكون هناك تطورات بعد البيان الأوروبي الأخير، خاصة أن أوروبا لم تعد تتكلم بلهجات متعددة، وأصبحت لهجة واحدة”.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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تعليقات

  • يكفى ان البيان الاوربى يقول الجيش الوطنى الليبى ولم يقل مليشيات حفتر ويطالب البيان بتطبيق اتفاق ابوظبى الذى ينص على دخول الجيش الوطنى طرابلس سلميا وطالب البيان بفصل المليشيات الارهايية والمطلوبين دوليا عن القتال وبدونهم لن يكون لفايز السراق قوات فهل فهم الخرفان البيان ورحبوا به عن جهل كعادتهم الغبية وماذا لوصدر قرار من مجلس الامن بهذه الطلبات وهل يملك السراق سلطة وقف اطلاق النار من جانب مليشيات ارهابية لا تامر بامر كفاية هبالة ياسيالة

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  • أتمنى ليبيا تتوحد وتبني اولا المؤسسه العسكرية وتقضي على المليشيات والارهاب ودعات الاٍرهاب وبعدها يبنى الدوله دولة القانون

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