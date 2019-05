أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة المؤقتة عن الإشادة بجهود الجيش الوطني الليبي في عملية إطلاق سراح ثلاثة مهندسين فيليبينيين ومهندس من كوريا الجنوبية تم اختطافهم قبل عشرة أشهر من مشروع النهر الصناعي بمنطقة جبل الحساونة من قبل مجموعة مسلحة.

وأكدت الوزارة ، في بيان له اليوم الجمعة، أنه ” لولا جهود الجيش الوطني الليبي لم يعرف مصير الرهائن خاصة وان مناشدة الرئاسة الفيليبينية لحكومة الوفاق غير الدستورية فشلت في إطلاق سراح الرهائن”.

وأضافت الوزارة، أن” إطلاق سراح الرهائن جاء بفضل جهود الجيش الوطني الليبي الذي يحارب أوكار الإرهاب في كل مكان من التراب الليبي”.

وأشادت الوزارة ، بدور دولة الإمارات في التنسيق مع قيادة الجيش الوطني الليبي والتي أدت إلى تحرير الرهائن وعودتهم سالمين لبلادهم وأسرهم.

The post “خارجية المؤقتة” إطلاق سراح الرهائن دليل على محاربة الجيش للإرهاب appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية