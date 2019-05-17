ماذا قال الزائدي في الذكرى السنوية لمجزرة براك الجوية؟

سلط أمين اللجنة التنفيذية للحركة الوطنية الشعبية الليبية، مصطفى الزائدي، الضوء على ذكرى مجزرة براك الشاطئ بالجنوب الليبي، التي وقعت في 18 مايو 2017، وراح ضحيتها 140 قتيلا بين مدنيين وعسكريين. وقال الزائدي في تدوينة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، “في مثل هذا اليوم ذُبح جنود القوات المسلحة في قاعدة براك الجوية في عملية وحشية لمختلف على مئات العمليات القذرة التي نفذت ضد أبناء الشعب الليبي من مدنيين وعسكريين، واليوم يقاتل آلاف الجنود والضباط الإرهابيين والمليشياويين لتطهير البلاد من بقاياهم، ادعوا لهم بالثبات والنصر”. وكان مقر قيادة اللواء 12 التابع للجيش الوطني الليبي تعرض لهجوم عنيف في قاعدة براك الشاطئ يوم 18مايو 2017 تخللته عمليات قتل وتصفية جسدية للجنود بالإضافة إلى مدنيين، مما أثار حفيظة المجتمع الدولي حينها، وطالبت عدة مؤسسات حقوقية بضرورة إحالة مرتكبيها للجنائية الدولية.

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